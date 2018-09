Fortuna Bösdorf stoppt Negativserie mit 1:1

von Harald Klipp

17. September 2018, 22:50 Uhr

Durch eine kämpferisch starke Leistung verdiente sich der SV Fortuna Bösdorf mit dem 1:1(1:1) gegen die SG Kühren einen verdienten Punkt und beendet dadurch seine Negativserie in der Fußball-Kreisliga Ostholstein. Dabei überstanden die Gastgeber trotz Unterzahl, René Böcker hatte in

der 71. Minute die Ampelkarte gesehen, die Kührener Drangperiode durch ein diszipliniertes Defensivverhalten. „Ich bin mit dem Punkt und der Leistung insbesondere nach der Pause sehr zufrieden. Wir haben wie auch in den letzten Spielen bewiesen, dass wir körperlich gut drauf sind, auch wenn spielerisch heute nicht so viel lief“, sagte Fortuna-Trainer Ismet Nac.

Das Fehlen von Bent Zessin (Urlaub) und Arne Anders (beruflich) wog im Bösdorfer Spiel nach vorn schwer. Es fehlten über weite Strecken die Anspielstationen. Bereits nach acht Spielminuten schoss Alexander Frank die Gäste mit 1:0 in Führung. Die Fortuna zeigte sich unbeeindruckt und hatte vier Minuten später Pech, dass der quirlige Dawid Janas am Pfosten scheiterte. Den Nachschuss setzte Dennis Mielke unbedrängt über das leere Tor. Den fälligen 1:1-Ausgleich für die Heimmannschaft erzielte der beste Bösdorfer Akteur an diesem Tag, Abwehrchef Kim Kaun, per Kopf nach einem Eckball (28.). In der Folge plätscherte das Geschehen dahin.

Nach dem Seitenwechsel übernahm die SG das Kommando und drängte die Gastgeber tief in die Defensive. Die beste Kührener Chance blieb ein Freistoß von Manuel Herrndorf, der in der 49. Minute auf die Latte des Fortuna-Tores klatschte. Ansonsten wurde Bösdorfs Torwartroutinier Frank Baumann kaum vor schwierige Aufgaben gestellt. Seine Vorderleute standen sicher und riegelten den eigenen Strafraum förmlich ab.

Bösdorf strahlte im Konterspiel mehr Gefährlichkeit aus. So traf erneut Dennis Mielke das Tor freistehend aus 14 Metern nicht (54.). Nach 71 Minuten sah der bereits verwarnte René Böcker nach einem unnötigen Foul im Mittelfeld die gelb-rote Karte. Das Nac-Team zog sich in Unterzahl noch weiter zurück. Nach 77 Minuten kamen die Gastgeber nach Doppelpass von Pascal Böcker und Leo Korn zu einer erneuten Konterchance. Die etwas überhastete Hereingabe fand jedoch keinen Bösdorfer Abnehmer. Die letzte Chance der Partie leitete der starke Christian Koschmann ein. Seine Flanke verlängerte Dawid Janas mit dem Knie ins lange Eck. Kevin Bock im SG-Tor hatte jedoch keine Mühe, den Ball sicher herunterzupflücken.