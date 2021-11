Fussball-Landesliga der Frauen : Fortuna Bösdorf holt gegen die SG Wilstermarsch wichtige Punkte gegen den Abstieg

Bösdorferinnen setzen sich nach Treffern von Zweifach-Torschützin Lina Beuck und Sarah Tegge 3:1 durch.

Bösdorf | „Mit Blick auf die enge Tabellenkonstellation war dieser Sieg für uns ganz wichtig. So behalten wir Abstand zur Abstiegszone“, freute sich der Bösdorfer Trainer Stephan Mohr nach dem 3:1(2:0) über die SG Wilstermarsch in der Fußball-Landesliga Holstein der Frauen. Pauline Otto bereitet zwei Tore vor Er sah in seinem Team den verdienten Sieger. Dabei sp...

