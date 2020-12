Bösdorf : Fortuna Bösdorf ehrt seine Sportler des Jahres

Sport trotz Corona – Dass das geht, zeigt der Verein seit Mai mit Sportangeboten und dem Sportabzeichen.

von Michael Kuhr

06. Dezember 2020, 11:39 Uhr

Bösdorf | Dass Sport – zwar eingeschränkt – auch in Corona-Zeiten funktioniert, zeigt der SV Fortuna Bösdorf. Seit Mitte Mai wurde mit Minigolf, Schießen und der Abnahme vom Sportabzeichen mit Herzblut viel Zeit investiert, damit der Sportbetrieb so schnell es geht wieder in Bewegung kam.

110 Mitglieder bekommen das Sportabzeichen

Die Fußballer absolvierten noch im Frühjahr das DFB-Fußballabzeichen und verschiedene Fußballbiathlon-Wettkämpfe, bevor wieder gespielt werden konnte. Nun folgt die nächste Pause, in der auch Stammgast „Fiete“ auf sämtliche Aktivitäten auf dem Sportplatz verzichten muss. 110 Vereinsmitglieder haben die Bedingungen für das Deutsche Sportabzeichen erfüllt. Aus den sportlichen Leistungen resultierend werden im Anschluss die Vereinsmeister „Leichtathletik“ ermittelt. 105 Minigolfspieler sowie 64 Hobbyschützen ermittelten ebenso die Vereinsmeister in verschiedenen Altersklassen.

Ehrungen innerhalb der Sparten anstelle des gemeinsamen Abends

Auf den traditionellen Ehrungsabend musste im Sportverein Fortuna Bösdorf in diesem Jahr allerdings verzichtet werden. Die Verleihungen und Ehrungen fanden innerhalb der Sparten statt. Die Sportlerinnen und Sportler des Jahres bei Fortuna Bösdorf: Schülersportler des Jahres der Gemeinde Bösdorf: Linus Zimnek/Hanna Stender; Jugendsportler des Jahres: Yan Loose/Rosalie Jaus; Seniorensportler des Jahres: Alfred Stender/ Ulla Wenndorf und Sportler des Jahres: Lasse Wullschläger/Lisa Weiß.

Die Vereinsmeister bei Fortuna Bösdorf sind in diesem Jahr

Schießen: Hobbyschützen Senioren/Seniorinnen: Ulli Scheunemann, Alfred Stender/Hilde Nath; Herren/Damen: Nico Stänner / Ramona Mielke. Jugend: Yan Loose / Neele Stender. Spartenschützen: Helmut Geißler, Heinz Müller/Jutta Müller, Roswitha Geißler; Minigolf: Senioren/Seniorinnen: Klaus Stänner/Ute Lachmund, Roswitha Geißler, Ulla Wenndorf; Herren/ Damen: Karsten Dose, Dennis Mielke, Alex Patzke, Tim Schröder/Jasmin Matysiak, Jugend: Bjarne Jensen/Sina Thomsen, Schüler: Linus Zimnick/Hendrikje Westphal und Leichtathletik: Herren/Damen: Lasse Wullschläger/Lina Beuck.