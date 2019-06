Malente : Folkfest-Premiere zu Pfingsten

Mit „Folk am Hof“ auf Radlandsichten wollen die Veranstalter an das traditionsreiche Musikfest in Rixdorf anknüpfen.

von Bernd Schröder

05. Juni 2019, 17:19 Uhr

Radlandsichten | Es ist eine Premiere, und dennoch ist das Konzept bereits bewährt: Wie „damals in Rixdorf“ soll das Folkfest werden, das am Pfingstsamstag, 8. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf Hof Radlandsichten zwischen Neverfelde und Timmdorf in der Gemeinde Malente stattfindet. Das wünscht sich Joachim Krämer, der das Fest unter dem Titel „Folk am Hof“ gemeinsam mit Hof-Chefin Kathrin Dehn-Schumacher und der Malenter Tourismus-GmbH „Mats“ organisiert.

Traumkulisse

„Nachdem es Rixdorf nicht mehr gab, kam bei mir und befreundeten Musikern immer wieder der Wunsch auf, etwas Ähnliches neu zu schaffen“, erklärt er die Idee hinter „Folk am Hof“. Radlandsichten sei geradezu eine Traumkulisse für die Veranstaltung, die sich auf dem gesamten Hofgelände mit verschiedenen Bühnen verteilen soll. Im „Session Garten“ könnten sich Musiker und Bands im Grünen ausprobieren, in der Scheune Line-Dancer ihr Können zeigen, und vor dem Hofcafé Bauernstübchen stellen sich die Veranstalter picknickende Familien neben der Bühne vor.

Musiker sind noch willkommen

Zu den Teilnehmern gehören die „singende Müllerin“ Tina Benz, der englische Musiker Jez Hellard, die Gruppe Saitenwanderer oder Alexandra Brüntrup. Das Programm ist jedoch nur eine grobe Richtschnur für den Tag, an dem nach dem Willen der Veranstalter viel Raum für Spontanes bleiben soll. Auch Musiker, die ohne Anmeldung zum Folk-Fest kommen, dürfen spielen. Instrumente und Sänger bleiben dabei unverstärkt, was den handgemachten Charakter der Veranstaltung unterstreicht.

Selbstgemachte Torten und Bratwurst von den Jägern

Radlandsichten ist auch deshalb ein gut gewählter Veranstaltungsort: Hier gibt es Torten und Kuchen, natürlich hausgemacht aus dem Hofcafé. Die Jäger bieten Bratwurst aus eigener Herstellung an, und es gibt Schweinebraten frisch aus dem Smoker. Für alles gilt: Selbstbedienung – jeder hilft ein wenig mit.

Klettern, Bogenschießen und Ponyreiten

Familie Schumacher war für die Idee, ein Folk-Fest auf dem eigenen Hof zu veranstalten, sofort Feuer und Flamme. „Solche Feste sind natürlich viel Arbeit – aber sie machen auch eine Menge Spaß“, weiß Kathrin Dehn-Schumacher aus Erfahrung. Für große und kleine Besucher hat sie zusätzlich noch ein Rahmenprogramm auf die Beine gestellt: Kurze Klettertouren in den Hochseilgarten, Bogenschießen oder Ponyreiten bietet der Hof zusätzlich am Tag des Festes.

Shuttle-Service mit dem Bürger-Bus

Die Mats unterstützt in der Vermarktung und Organisation hinter den Kulissen. Einen Shuttle-Service zur Veranstaltung bietet der kostenlose Bürger-Bus Malente an. Nach Ende des regulären Fahrbetriebs fährt der „Lütte Lenter“ ab 12.15 Uhr stündlich vom Bahnhof Malente nach Radlandsichten und zurück. Der Fahrplan für den Veranstaltungstag wird an den beiden Haltepunkten ausgehängt. Wer dennoch mit dem eigenen Auto anreist, findet kostenfreie Parkplätze auf Radlandsichten. Sollte das Wetter nicht mitspielen, werden die Auftritte in der Hofscheune oder dem Bauernstübchen stattfinden. „Folk am Hof“ findet auf jeden Fall statt“, freut sich Joachim Krämer. Er ist sich sicher, damit nicht nur sich, sondern auch vielen Folk-Fans der Region einen großen Wunsch zu erfüllen.