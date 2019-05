Malente : „Folk am Hof“ in Radlandsichten

Traditionelle Volksmusik, eingebettet in das bunte Hofleben, ist am Pfingstsonnabend bei Timmdorf zu erleben.

von Bernd Schröder

07. Mai 2019, 16:25 Uhr

Radlandsichten | Der traditionellen Volksmusik will eine Veranstaltung huldigen, die am Pfingstsonnabend, 8. Juni, von 11 bis 18 Uhr auf Hof Radlandsichten bei Timmdorf stattfindet. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Fest unter dem Motto „Folk am Hof“ auf Hochtouren. „Aussteller und weitere Musikgruppen sind willkommen“, erklärt Kathrin Dehn-Schumacher vom Hof Radlandsichten.

Die Hof-Chefin organisiert die Premiere des Folkfestes gemeinsam mit Joachim Krämer. Kathrin Dehn-Schumacher stellt sich ein Fest vor, bei dem das bunte Hofleben zwischen Schautraktoren, Bogenschießen und Streicheltieren, hausgebackenem Kuchen und frischer Wild-Bratwurst im Mittelpunkt steht: „Die Gäste sollen bei leckerem Essen und Getränken einen tollen, entspannten Tag auf unserem Ferienhof erleben können.“

Im Mittelpunkt stehe natürlich die Musik. Für das abwechslungsreiche Musikprogramm ist Joachim Krämer zuständig. Ähnlich wie vor einigen Jahren in Rixdorf soll die Musik handgemacht und das Programm gemischt sein. Zwölf Bands haben bereits zugesagt. Darunter ist auch der englische Musiker Jez Hellard mit dem Djukella Orchestra, der zu dieser Zeit auf Deutschlandtour sein wird.

Alle Bands planen, ohne Technik zu spielen, so dass zwischen den Auftritten keine Umbaupausen entstehen. Joachim Krämer weiß, dass bei den eingeladenen Gruppen vor allem die Freude an der Musik und am Spiel im Vordergrund steht: „Da kann es auch schon mal zu einer spontanen Improvisation mitten im Bauerngarten kommen.“

Regnerisches Wetter soll dem 1. Folkfest übrigens nicht entgegenstehen. Für trockene Alternativen wird vorgesorgt. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Kostenlose Parkplätze werden genügend vorgehalten.