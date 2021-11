Leichtathletik : Fokke Kramer läuft in Uelzen zum Meistertitel

Bosauer gewinnt bei den Titelkämpfen im 10.000-Meter-Straßenlauf in der Altersklasse M80 Deutscher Meister.

Uelzen | Der 83-jährige Fokke Kramer vom Bosauer SV hat am Wochenende seiner Titelsammlung einen weiteren Erfolg hnzugefügt. Er wurde bei den deutschen Straßenmeisterschaften in Uelzen in Niedersachsen Deutscher Meister in der Altersklasse M 80. Gute Rahmebedingungen Die Titelkämpfe wurden auf einem Straßen-Rundkurs gelaufen, der zwei Kilometer lang war und fün...

