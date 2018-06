Fokke Kramer läuft erneut Landesrekord

von Harald Klipp

05. Juni 2018, 22:52 Uhr

Ob auf der Straße oder der Laufbahn im Stadion – an Fokke Kramer kommt in seiner Altersklasse M80 zurzeit niemand vorbei. Der 80-jährige Ausdauerläufer, der für den Bosauer SV startet, fügte seiner Titelsammlung am Wochenende eine Landesmeisterschaft hinzu: Er sicherte sich den Sieg bei den gemeinsamen Landesmeisterschaften von Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in 22:47 Minuten.

Damit unterbot Kramer den bisherigen Schleswig-Holstein-Rekord um rund zweieinhalb Minuten. Die Bedingungen seien gut gewesen, sagt Kramer. Es habe ein leichter Wind geweht, es sei ihm lediglich ein wenig zu warm gewesen. Sein nächstes wichtiges Rennen hat Fokke Kramer in 14 Tagen geplant. Dann geht er bei den norddeutschen Meisterschaften der Senioren in Büdelsdorf an den Start.