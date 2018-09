Förderzentrum soll zur Grundschule

Schulausschuss beschließt Förderzentrum an den Kleinen See zu bauen / Ziel: Organisatorische und pädagogische Arbeit erleichtern

von Constanze Emde

26. September 2018, 09:48 Uhr

Um noch besser zusammenarbeiten und die Kinder fördern zu können, soll das Förderzentrum Eutin künftig neben dem geplanten Neubau der Gustav-Peters-Grundschule am Kleinen Eutiner See neu gebaut werden. Der Raumbedarf für das Förderzentrum mit dem Schwerpunkt Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, das derzeit noch in der Albert-Mahlstedt-Schule angesiedelt ist, wird Teil des Ideenwettbewerbs sein, der für den geplanten Grundschul-Neubau bis Jahresende gestartet werden soll. Das beschloss der Schulausschuss in seiner Sitzung am Dienstagabend mit den Stimmen von CDU, Grüne, SPD und FDP.

„Es erleichtert die Zusammenarbeit deutlich. Aus meiner Sicht ist das sehr zu befürworten“, sagte Brigitte Rönnfeldt, kommissarische Leiterin der Gustav-Peters-Schule. Auch die Leiterin des Förderzentrums, Antonie Schwirz, hieß die Pläne für gut: „Die räumliche Anbindung würde die organisatorische und pädagogische Arbeit der Kollegen sehr erleichtern, die insgesamt zwölf Standorte haben.“ Allerdings sei ihr der Schultyp – ob an die Grundschule oder die Gemeinschaftsschule – egal. Olaf Bentke (FWE) wollte wissen, ob ein Neubau wirklich so viel mehr bringe. „Das ist wichtig für unsere besonderen Maßnahmen und Projekte, um sie intensiv wahrnehmen zu können“, sagte Schwirz. Der Platz in der bisherigen Grundschule reiche dafür nicht aus, um beispielsweise intensiv Leseförderung zu betreiben oder das Projekt Familie in Schule umzusetzen. „Es ist wichtig, dass die Kinder durch eine gemeinsame Schultür kommen, das macht viel aus“, betonte Schwirz den Wunsch der Anbindung an eine Schule. Schwerpunkt in der Arbeit des Förderzentrums sei die Prävention, deshalb wäre die Grundschule von Vorteil, so Schwirz. „Der kleine See ist da ein sinnvoller Standort, man könnte aber genauso gut an die Blaue Lehmkuhle gehen.“ Doch auch da sei der Platz begrenzt, schob Rönnfeldt ein: „Wenn wir im nächsten Jahr statt drei Klassen eine vierte aufmachen, fehlt uns ein Raum für solche Extras.“

Aus Sicht der Verwaltung spreche auch nichts gegen einen Neubau in Grundschulnähe: Michael Kasch vom zuständigen Fachdienst erklärte, dass das bisherige Gebäude des Förderzentrums dann für eine andere öffentliche Nutzung, beispielsweise durch städtische Einrichtungen, zur Verfügung stünde. „Der Gebäudeteil der offenen Ganztagsschule (OGS) wurde seinerzeit mit Fördermitteln aus dem Investitionsprogramm ‚Zukunft Bildung und Betreuung‘ errichtet. Wir haben eine Anfrage gestellt beim Fördermittelgeber, um auf Nummer sicher zu gehen, die Zweckbindungsfrist dürfte aber abgelaufen sein“, erklärte Kasch. Eine endgültige Antwort werde noch erwartet.



Künftig Eutin statt Schwartau?





Außerdem diskutierten die Mitglieder des Schulausschusses über die Möglichkeit, ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt geistige Entwicklung in das bestehende Raumprogramm des Förderzentrums zu integrieren. „In den letzten Jahren wurde vermehrt der Wunsch der Eltern geäußert, dass sie sich für ihre Kinder eine wohnortnahe Beschulung wünschen, damit sie nicht immer stundenlang im Bus nach Bad Schwartau unterwegs sein müssen“, sagte Fachbereichsleiter Martin Klehs. Bislang gebe es nur eine Kooperationsgruppe in Süsel an der Grundschule mit acht bis zehn Kindern. Pro Jahrgang, so Schwirz, gehen bislang fünf Kinder in das Förderzentrum „Schule am Papenmoor“ in Schwartau, weil bislang die hiesigen räumlichen Kapazitäten begrenzt seien. Neben zwei Klassenräumen brauche es einen zusätzlichen Gruppenraum sowie spezielle sanitäre Einrichtungen, da mit einer geistigen Behinderung manchmal auch körperliche Einschränkungen einhergehen, so Schwirz.

Bürgermeister Carsten Behnk erinnerte daran, dass der Kostenträger für das Zentrum geistige Entwicklung der Kreis Ostholstein sei, der in die Entscheidung Ansiedlung Eutin mit einbezogen werden müsse. Olaf Bentke (FWE) mahnte an: „Wir können doch jetzt noch nichts beschließen, wenn wir gar nicht wissen, ob wir Fördermittel zurückzahlen müssen und wie groß das alles werden soll.“ Zwei, der drei Freien Wähler stimmten schließlich dagegen, einer enthielt sich. Die Verwaltung wolle im nächsten Ausschuss über die Antwort in Sachen Fördermittel informieren.