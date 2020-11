Oldenburg/Lensahn : Förderzentrum Kastanienhof: Eltern enttäuscht nach Demo. Nun doch Umzug nach Lensahn?

Umzug der Werkstufe nach Lensahn als schnelle Lösung ist trotz anderslautendem Beschluss wieder Thema.

Avatar_shz von Constanze Emde

18. November 2020, 13:31 Uhr

Oldenburg/Eutin | Mit Transparenten wie „Ein neues Förderzentrum muss her, denn der Schimmel belastet alle sehr“ oder offenen Fragen wie „Müssen Kinder unter diesen Umständen Lernen?“ versammelten sich am Montag Eltern und Kinder vor dem Förderzentrum Kastanienhof in Oldenburg, um ihrem Wunsch auf eine verbesserte Lern- und Schulsituation Nachdruck zu verleihen. Denn im Förderzentrum für geistige und körperlich-motorische Entwicklung sprachen am Nachmittag Vertreter des Bildungsministeriums, Schullleitung und Schulaufsicht sowie des Paritätischen Wohlfahrtverbandes über die Frage „Wie kann es weitergehen“.

Politik sprach sich gegen Lensahn aus – Kreis und Schulaufsicht sehen das als einzige kurzfristige Lösung

Im jüngsten Schulausschuss, vier Tage vor der Demo, hatten sich Engagierte der Elterninitiative Kastanienhof von der Politik gehört und verstanden gefühlt: Es wurde beschlossen, dass die Ausgliederung der Werkstufe nach Lensahn nicht weiterverfolgt werde, sondern nach anderen Lösungen gesucht und die Rolle des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes als Träger kritisch geprüft werden solle (wir berichteten). Doch nach den Gesprächen mit dem Ministerium am Montag sowie Elterninitiative, Schulrat und Schulleitung steht Lensahn nun als einzig schnell umsetzbare Lösung wieder im Raum.

Raumproblem besteht seit Jahren – durch Schimmel verschärft sich Situation

Seit Jahren, so Schulrat Thomas Panten, werde über Raumnot an der Schule diskutiert. „Nun kommt erschwerend hinzu, dass Räume wegen Feuchtigkeit und Schimmel gesperrt werden mussten. Da ist doch die erste Frage, wie kann schnell Entspannung geschafft werden?“ Dies gelänge aus Sicht des Kreises und der Schulaufsicht, in dem die Klassen der Werkstufe nach Lensahn in die freien Räume des Jugendaufbauwerkes zögen. Weil dann immer noch rund 130 Kinder in den Räumen des Förderzentrums in Lensahn seien, müsse über weitere Lösungen nachgedacht werden, um überhaupt mit einer Sanierung beginnen zu können, so Panten. Vorwürfe gegenüber des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes brächten da nichts.

Runder Tisch soll alle Akteure einen und ein gemeinsames Ziel erarbeiten lassen

„Es braucht Runde Tische, an denen an einer gemeinsamen Lösung gearbeitet wird“, so der Schulrat. Ginge es nach ihm, wäre der erste Runde Tisch noch in diesem Monat, doch das obliege der Schulleitung. Leiterin Elsbeth Rinast wollte sich auf Nachfrage nicht zu Details äußern, bevor das Kollegium in der Lehrerkonferenz am Donnerstag informiert wurde.

Eltern sind enttäuscht, fühlen sich von Gewählten nicht vertreten

Marcel Hertel von der Elterninitiative ist nach den jüngsten Gesprächen enttäuscht: „Der Paritätische hat klar gemacht, dass es einen Neubau nicht geben wird, sondern nur über eine Sanierung oder einen Anbau zu sprechen ist und wir als Initiative können nicht mit am Runden Tisch sitzen.“ Dort sollen die gewählten Elternvertreter einbezogen werden. Doch laut der demonstrierenden Eltern lasse deren Engagement sehr zu wünschen übrig. „Dass es eine kurzfristige Lösung braucht, bis ein langfristiges gutes Ergebnis erarbeitet ist, verstehen wir. Aber dass der Kreis Lensahn für zehn bis 15 Jahre ins Spiel bringt aus Kostengründen, halten wir nicht für kurzfristig“, sagt Hertel. Laut Schulrat Panten ist an den Runden Tischen alles möglich: „Lensahn soll eine schnelle Entlastung bringen und erfordert organisatorischen Aufwand, der aber machbar ist.“ Einen künftigen Neubau anstelle einer Sanierung habe aber noch keiner zuende gedacht und mit Konzepten hinterlegt. Auch das habe er im Gespräch mit der Schulleitung angeregt. Am Runden Tisch soll es um die Zukunft des Förderzentrums gehen.