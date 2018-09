Eutin : Förderverein engagiert sich für Katholiken der Region

Sie wollen für mehr Leben in der Kirche sorgen und die pastorale Arbeit gerade in Zeiten der knappen Kassen des Bistums unterstützen. Jetzt suchen sie Mitglieder für den neuen Förderverein St. Marien Eutin.

von Constanze Emde

25. September 2018, 17:54 Uhr

Sie wollen für mehr Leben in der Kirche sorgen und die pastorale Arbeit gerade in Zeiten der knappen Kassen des Bistums unterstützen. Doch weil nur wünschen nicht helfe, gründeten Angela und Thomas Hohenberger, Christian Dittrich, Tilly Grammerstorf und Anke Arnold den Förderverein St. Marien Eutin.

„Seit Januar dieses Jahres sind elf Kirchengemeinden zum pastoralen Raum zusammengeschlossen und seit dem gibt es auch keinen eigenen Finanztopf mehr für Eutin, sondern nur einen großen für alle“, sagt Tilly Grammerstorf. Fördervereinsvorsitzende Angela Hohenberger ergänzt: „Wir fürchten deshalb, dass für Anliegen in Eutin, Malente und Ahrensbök weder ausreichend Gehör noch Finanzen zur Verfügung stehen im Bistum und wollten das selbst in die Hand. Wenn wir das jetzt nicht tun, wird Kirche im doppelten Sinne arm.“

Der Vereinsvorstand hat auch schon konkrete Ideen: „Wir wollen aktiv bei der Gestaltung des Außengeländes der Kirche mitwirken. Außerdem wissen wir, das vielen älteren die kurze Lichtzeit des Bewegungsmelders in der Malenter-Kirche zu kurz ist, wenn sie zur Marienfigur wollen, um eine Kerze anzuzünden. Da denken wir über eine indirekte Beleuchtung der Figur nach.“ Und natürlich sollen Kinder- und Jugendprojekte unterstützt werden.

Die Flyer mit Spenden- sowie Beitrittserklärungen liegen in den Kirchen aus. „Wir wollen auch die Menschen erreichen, die nicht jeden Sonntag in die Kirche gehen“, sagt der Vorstand. 23 Mitglieder haben sie bereits für ihr Anliegen ohne große Werbung gewinnen können, 3200 Mitglieder der katholischen Gemeinde gibt es in Eutin, Ahrensbök, Bosau und Malente. „Kirche ist ein toller Zufluchtsort. Uns hat das sehr geholfen, hier erste Kontakte zu knüpfen, als wir aus den USA nach Eutin gekommen sind“, sagt Anke Arnold. Auch ihren Kindern haben die ersten Kontakte in der Gemeinde sehr geholfen.“ Das Leben in der Gemeinschaft auch außerhalb der Gottesdienste zu gestalten, ist großes Ziel der Vereinsmitglieder.