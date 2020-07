Auszeichnung in Plön : Förde Sparkasse wird „Partner der Feuerwehr“

Etwa 15 bis 20 Mitarbeiter der Förde Sparkasse sind Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren

von Michael Kuhr

08. Juli 2020, 17:10 Uhr

Plön | Es gibt Arbeitgeber, die die Arbeit der Feuerwehr in besonderer Weise unterstützen. Dafür bedankt sich der Deutsche Feuerwehrverband mit der Auszeichnung „Partner der Feuerwehr“, die in diesem Jahr im Kreis Plön an die Förde Sparkasse ging.

Plöns Kreiswehrführer Manfred Stender und Kreisjugendfeuerwehrwart Jürgen Ohrt überreichten Urkunde und Plakette an Regionaldirektor Peter Mordhorst, der das Schild gut sichtbar im Kundenbereich anbrachte.

Etwa 15 bis 20 Mitarbeiter seien aktiv in Feuerwehren, er selbst sei passives Mitglied in Klausdorf: Für Mordhorst geht es nicht nur um Spenden. Es sei entscheidend, wo die Gelder eingesetzt werden. „Sparkasse und Feuerwehr ticken regional, die Frage ist, wie schätze ich das Ehrenamt, wie binde ich Jugendliche ein“, beschrieb Mordhorst die Verbundenheit beider Institutionen „in der Mitte der Gesellschaft“, wie Stender hinzufügte. „Wir geben ein Stück zurück für das, was ein Großteil der Kameraden uns gibt: Vertrauen, Zuverlässigkeit, Loyalität“, formulierte Mordhorst.

Eingesetzt würden die Gelder für Dinge links und rechts der Grundausstattung der Wehren: einen Baumbiegesimulator, Kin-Ball-Turniere, Kriechtunnel für die Jugendfeuerwehrausbildung, eine Spende zum Jubiläum des Kreisverbandes, in der Zukunft vielleicht eine bessere EDV-Ausstattung für die online-Ausbildung. Die Kin-Ball-Turniere, die Ohrt 2015 ins Leben rief, starteten 2016 mit neuer Ausrüstung und Trikots. Das nächste Turnier ist für den zweiten Sonnabend im Januar 2021 in der Sporthalle Selent geplant.

Dann würde Ohrt gern auch Gastmannschaften aus anderen Kreisen auf dem Feld sehen. Im Kreis Plön gibt es 44 Jugendwehren mit 740 Mitgliedern von zehn bis 18 Jahren. Laut Stender seien etwa zehn Betriebe im Kreis Plön bisher ausgezeichnet worden, die unter anderem viele Mitarbeiter für Einsätze und aktiven Dienst freigestellt haben. Aus Mitteln des Lossparens, der Sparkassen-Stiftung, der Stiftergemeinschaft und eigenen Spenden unterstütze die Förde Sparkasse Kiel rund 500 Maßnahmen mit etwa zwei Millionen Euro im Jahr, so Mordhorst. Rund 15.000 Euro gingen an die Wehren, davon 1000 Euro allein für die Kin-Ball-Ausrüstung. Spenden für viele Aktivitäten seien in diesem Jahr wegen Corona weggefallen. Jetzt habe man einen Spendentopf für Vereine aufgemacht.