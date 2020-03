Plön : Förde Sparkasse schüttet das Füllhorn aus

Rund 166.000 Euro für gemeinnützige Projekte – über 74.000 Euro davon gehen an 34 Vereine im Kreis Plön und am Ostufer

von Michael Kuhr

06. März 2020, 13:29 Uhr

Plön | Die Förde Sparkasse fördert Vereine, Verbände und gemeinnützige Organisationen aus ihrem Geschäftsgebiet mit rund 166.000 Euro. Das Geld wird aus dem Zweckertrag der Lotterie „Los-Sparen“ bereitgestellt. Über 74.000 Euro davon gehen an 36 verschiedene Projekte im Kreis Plön und am Ostufer.

Insgesamt erhalten 100 Vereine und Organisationen im Geschäftsgebiet Zuwen-dungen in Höhe von knapp 1000 bis 20.000 Euro. Wilfried Sommer, Vorstandsmit-glied der Förde Sparkasse, lobte die anwesenden Vereine: „Durch Ihr ehrenamtliches Engagement wird das soziale, das kulturelle und das sportliche Miteinander wie wir es kennen und schätzen, Tag für Tag möglich gemacht.“

Insgesamt 34 Vereine und Organisationen aus dem Kreis Plön und vom Ostufer waren vor Ort und stellten ihre Projekte vor. Im Rahmen einer Feierstunde wurden die Zuwendungen im Finanzzentrum der Förde Sparkasse in Plön übergeben. Durch die finanzielle Unterstützung können unterschiedliche Vorhaben realisiert werden, von denen viele Bürger profitieren – vom Schulförderverein über die freiwillige Feuerwehr bis hin zur Sportförde-rung.

Die freiwillige Feuerwehr Rastorf wurde bei der Anschaffung eines Transportanhängers unterstützt, der von der Kinder- und Einsatzabteilung genutzt wird. Der Schönberger Turn- und Sportverein freute sich über neue Headsets für die Schiedsrichter. Eine der größten Einzelförderungen erhielt unter anderem der Schüler Ruder- und Segelverein Plön für die Anschaffung einer 420er Jolle.

Wer freute sich aus em Kreis Plön? Betreute Grundschule Schellhorn e.V., Förderverein der Städt. Kindertagesstätten Preetz, JFV Preetz, Raisdorfer TSV, TSV Klausdorf, DRK Ortsverein Raisdorf, Freiwillige Feuerwehr Rastorf, Reitverein Schwentinental, Förderverein der Grundschule am Schwentinenpark, Show- & Marchingband "Green Lions" der Stadt Schwentinental, TSV Rasdorfer Passau, Golf Club Howachter Bucht, Ev.-Luth. Kirchengemeinde Lütjenburg, TV Grebin, Kleiner Kulturkreis Lütjenburg, TSV Plön, SG Gr. Plöner See, HSG WaBo 2011, Schüler Ruder- und Segelverein Plön, Förderverein Schweißhundstation Plön, Plön bewegt, Kultur- und Landschaftspflegeverein in der Gemeinde Schönkirchen, TSV Schönberg, TV Laboe, SV Probsteierhagen, Tanzsportclub Ostseebad Schönberg von 1984 und die Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.