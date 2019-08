Flüchtlingsbetreuer und Heimbewohner loben die Stadt

von Achim Krauskopf

16. August 2019, 14:32 Uhr

Plön | Nach wie vor kommen Geflüchtete nach Plön, und bis sich für jene mit Aufenthaltsstatus privater Wohnraum findet, leben sie in der Gemeinschaftsunterkunft des Kreises in der Rautenbergstraße. Matthias Bull, seit zwei Jahren Leiter der Einrichtung, erzählte im Ausschuss für gesellschaftliche Angelegenheiten, wie sich die Situation seither verändert habe.

Alles habe Anfang Mai 2015 begonnen mit zehn Bewohnern aus Eritrea, Albanien und Syrien, den ersten Herkunftsländern. Im August 2015 seien alle 52 Betten in den 14 Zimmern belegt gewesen, Anfang 2016 habe sich der Förderverein Integration gegründet und Deutschunterricht in der Unterkunft gegeben, Vereine hätten Flüchtlinge teilhaben lassen an ihren Angeboten.

2016 stammten die Zuwanderer aus Syrien, dem Irak, Jemen, Somalia, Eritrea und Albanien. Im Jahr darauf kamen Menschen aus Somalia, Eritrea, Ghana, Syrien, der Türkei und Afghanistan. „Der Zustrom aus Afghanistan zieht sich bis heute durch, das hat seine Gründe“, meinte Bull mit Blick auf die Situation am Hindukusch.

Somalier, Syrer, Iraker und mehr als die Hälfte türkische Menschen lebten 2018 in der Unterkunft, außerdem ein Nigerianer. Aus Syrien kämen aktuell weniger Menschen. „Nächste Woche kommt einmal wieder ein Syrer, über die Hälfte der aktuell 17 Bewohner ist aus der Türkei, ein Teil aus dem Iran und Afghanistan.“ Iran und Afghanistan seien immer Thema. Auch die Türkei: „Die Lage entspannt sich überhaupt nicht, überall gibt es Brandherde.“ Für Familien, im Zug der Familienzusammenführung seien es im letzten Vierteljahr mehr geworden, seien Zimmer in der Unterkunft umgebaut worden. Für Asylbewerber mit Aufenthaltsstatus versuche er in ganz Schleswig-Holstein, Wohnraum zu finden. „Es wird nicht leichter, man ist immer auf die Wohnungsgeber angewiesen.“ Ohne die Ehrenamtlichen wäre die Arbeit nicht machbar, sagt der Mann, der vom DRK kommt und lange in der Neumünsteraner Erstaufnahme („6000 Menschen und 600 Betten“) arbeitete.

„Die Insel Gemeinschaftsunterkunft fühlt sich ganz wohl hier“, zollt er der Stadt Plön, den Betreuern Elke Springer und Tim Wedemeyer sowie Rettungsdiensten, Polizei und Feuerwehr großes Lob und Dank. In der ersten Phase sei die Stadt als Mieterin aufgetreten, inzwischen mieteten alle bis auf drei Verträge direkt beim Vermieter, ergänzte Bürgermeister Lars Winter.