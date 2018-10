Flucht nach Verkehrsunfall

von Michael Kuhr

15. Oktober 2018, 11:19 Uhr

Auf der B 430 kam es am Freitag gegen 11.15 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Motorrad. Beteiligt waren ein 88-jähriger Mercedes-Fahrer und eine nachfahrende 20-jährige Motorradfahrerin, die aus

Plön in Richtung Lütjenburg unterwegs waren. Ein bisher unbekannter

Autofahrer befuhr die Gegenfahrbahn in Richtung Plön und bog in Höhe der Einmündung zur Landesstraße 178 in Richtung Kühren nach links ab. Der Mercedes-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung verhindern. Die nachfahrende Motorradfahrerin prallte gegen das Heck des Mercedes. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des abbiegenden Autos entfernte sich vom Unfallort. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Hinweise werden unter der Telefonnummer 04381/906331 entgegengenommen.