Flucht endete im Gewahrsam

von Michael Kuhr

22. Oktober 2018, 12:20 Uhr

Gegen

3 Uhr endete am frühen Sonntag die Flucht eines 19-jährigen Audi-Fahrers in Wankendorf. Die Polizei wollte ihn aufgrund seiner Fahrweise und defekter Beleuchtung überprüfen. Doch der 19-Jährige ergriff die Flucht bis er in der Bahnhofstraße gegen eine Hauswand prallte. Die beiden Insassen aus dem Audi flüchteten zu Fuß in verschiedene Richtungen. Während der 14-jährige Beifahrer noch in der Nähe gestellt und vorläufig festgenommen wurde, rannte der Fahrer über mehrere Grundstücke und fiel dabei in einen Gartenteich. Er setzte seine Flucht barfuß und durchnässt fort, landete aber am Ende in den Armen der Beamten. Die ordneten die Entnahme einer Blutprobe an. Der 19-Jährige kam zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Polizeigewahrsam. Eine Fahrerlaubnis besitzt er nicht.

Das Fahrzeug hatte er ohne Wissen des Eigentümers genutzt. Der 14-jährige Beifahrer wurde seinen Eltern übergeben.