Flohmarkt im Kindergarten

von Michael Kuhr

19. Oktober 2018, 10:06 Uhr

Ein Bekleidungs- und Spielzeugflohmarkt findet am Sonnabend, 27. Oktober, von 9 bis 12 Uhr in der Kindertagesstätte Regenbogenhaus statt. Hier werden neben Kleidung von Baby- bis Teeniegröße auch Spielzeuge, Gesellschaftsspiele, Bücher, Verkleidungen, Playmobil und Lego, Fahrzeuge wie Bobby Car, Laufräder und vieles mehr angeboten.

Wer selbst Bekleidung und Spielzeug verkaufen möchte, ist dazu eingeladen. Die Anmeldung und Nummernvergabe ist schriftlich per E-Mail an gina.maas@gmx.de oder Whatsapp bei Gina Maas unter 0172/3471426 möglich. 15 Prozent der Einnahmen gehen an die Kita. „Fleißige Helferlein“ sind für Auf- oder Abbau willkommen und werden mit Kaffee, Keksen und guter Laune empfangen.