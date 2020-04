Eutin : Flohmarkt bei der Feuerwehr fällt aus

Der Verein zur Förderung der Freiwillige Feuerwehr Eutin sagt schweren Herzens den für den 2. August geplanten Straßenflohmarkt ab.

18. April 2020, 11:16 Uhr

Eutin | Der Verein zur Förderung der Freiwillige Feuerwehr Eutin sagt schweren Herzens den für den 2. August geplanten Straßenflohmarkt rund um das Feuerwehrgerätehaus am Priwall ab. „Aufgrund der von der Bundesregierung geforderten Verbote, Großveranstaltung bis zum 31.August abzusagen, sehen auch wir uns in der Pflicht dies zu berücksichtigen. Wir bedauern die Absage sehr und hoffen, dass unsere Freunde und Förderer auch weiterhin hinter uns stehen und dass alle beim nächsten Flohmarkt gesund und mit vollen Tischen dabei sein können“, schreibt der Vorstand des Fördervereins. Neben dem Großflohmarkt war der Feuerwehrflohmarkt einer der am besten besuchten in Eutin mit hunderten Metern Ständen.