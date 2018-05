Flohmarkt auf dem Plöner Marktplatz

von Bernd Schröder

19. Mai 2018, 16:57 Uhr

Ein großer Flohmarkt findet am Sonnabend, 26. Mai, von 8 bis 15 Uhr auf dem Plöner Marktplatz statt. Dabei dürfen sich Schnäppchenjäger auf die Suche nach schönen und nützlichen Dingen machen. Wer in seinen Schränken Platz schaffen will, kann hier seine Waren anpreisen. Es werden bis zu 200 private Anbieter erwartet. Der Aufbau beginnt um 6 Uhr. Das Team der Tourist-Info Großer Plöner See ist vor Ort, um die Standvergabe zu koordinieren. Stände vor Gebäuden rund um den Marktplatz sind nur nach Rücksprache mit dem Team der Tourist-Info möglich. Der laufende Meter kostet 5 Euro. Die Tourist-Info erhebt zusätzlich 10 Euro Müllkaution, die den Ausstellern bei sauberem Verlassen des Platzes (nur am selben Tag) erstattet wird.