Firmenjubiläum in Malente : Fliesen-Münster besteht seit 50 Jahren

Dieter Münster wollte damals eigentlich eine Firma in Dortmund übernehmen. Es kam anders – schuld ist sein Bruder.

Avatar_shz von Bernd Schröder

03. Juli 2020, 16:51 Uhr

Malente | Eindrucksvoller lässt sich der Wandel eines Handwerks über die vergangenen Jahrzehnte wohl kaum demonstrieren. Fliesenlegermeister Sascha Münster (44), Chef von „Fliesen-Münster, wuchtet eine graue Feinsteinzeugfliese mit beeindruckenden Dimensionen hoch. Sie ist 1,20 mal 1,20 Meter groß und satte 35 Kilogramm schwer – für einen heutigen Fliesenleger nichts Außergewöhnliches. Mit ganz anderen Maßen hatte es da noch sein Vater und Firmengründer Dieter Münster zu tun. Die weiße Fliese, die der 80-Jährige in der Hand hält, ist nur 15 Zentimeter lang und breit. „95 Prozent der Fliesen waren 15 mal 15“, sagt er.

Mit Beginn dieses Monats ist es 50 Jahre her, dass Dieter Münster die Firma gegründet hat. Lütjenburger Straße 13a lautete damals die Adresse, heute Voßstraße 3. Vor etwa 20 Jahren kam eine Lagerhalle im Gewerbezentrum an der Lütjenburger Straße hinzu.

Dass der Malenter Betrieb überhaupt existiert, ist wohl Dieter Münsters Zwillingsbruder Werner zu verdanken. Der lebt bis heute in Dortmund, und dorthin war auch Dieter Münster nach seiner Lehre in Malente gezogen. Sechs Jahre arbeitete er im Ruhrgebiet als Fliesenleger, dann machte er in Stuttgart seinen Meister. „Ich hätte eine Firma in Dortmund übernehmen können“, erinnert sich der Senior. Doch sein Bruder habe gemahnt: „Uns geht unsere Heimat verloren.“ Er habe ihn schließlich so lange ,gequält‘, bis er sich tatsächlich zur Rückkehr entschlossen habe, erinnert sich Dieter Münster. „Mit dem Kühlschrank im VW Käfer bin ich nach Malente zurückgefahren.“

Für das Ein-Mann-Unternehmen ging es schnell bergauf. „Nach einem Dreiviertel-Jahr hab ich meinen ersten Gesellen eingestellt.“ Später habe er immer zwischen sechs und zehn Angestellte gehabt.

Sascha Münster wollte offenbar schon früh in die Fußstapfen seines Vater treten. Schon in der vierten Klasse habe er als Berufswunsch „Fliesenleger“ angegeben, weiß sein Vater. Es folgten die Lehre im väterlichen Betrieb und 2002 der Meister. Ein Jahr später übernahm Sascha Münster die Firmenleitung. Seine Berufswahl hat er nicht bereut: „Das ist ein toller, abwechslungsreicher Job, man lernt Land und Leute kennen.“ Und man könne viel selbst machen.

Die ersten Jahre seien wegen der damaligen Wirtschaftskrise allerdings nicht einfach gewesen, erinnert sich Sascha Münster. „Das hat sich aber für uns sehr gut entwickelt – und ich habe auch sehr gute Mitarbeiter.“ Sechs Fliesenleger beschäftigt er, und die müssten einiges können. Es werde viel Vorstellungsvermögen gebraucht, und es müsse exakt gearbeitet werden, da die Fliesen heute nicht nur viel größer seien, sondern, anders als früher, verklebt würden. „Wenn die Wand nicht ordentlich verputzt ist, habe ich ein Riesenproblem.“

Zum Hauptspektrum der Aufträge gehören Campingplätze und Ferienhäuser bis nach Fehmarn, aber auch Krankenhäuser und Renovierungen. Gerne würde Münster auch Nachwuchs ausbilden, doch Lehrlinge seien kaum zu finden, bedauert er.

Das 50-jährige Bestehen von „Fliesen-Münster“ wäre eigentlich ein Anlass zum Feiern, wenn es das Corona-Virus nicht gäbe. „Das wird nachgeholt, wenn wir bessere Zeiten dafür haben“, verspricht Sascha Münster. Davon abgesehen, habe die Pandemie seinem Betrieb zum Glück noch keine Probleme gemacht.