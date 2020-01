Fleißige Sternsinger sammelten 3240 Euro

von Michael Kuhr

15. Januar 2020, 15:35 Uhr

Plön/Lütjenburg | Über 3240 Euro sammelten die Sternsinger in Lütjenburg, Plön und Umgebung für Kinder in Not. Die ökumenische Sternsingeraktion der evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde Plön freut sich über die großzügige Unterstützung für die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder, sagte Hubertus Lürbke, Gemeindereferent in der katholischen Kirchengemeinde Plön. In der Häusersammlung und den Kollekten in den Gottesdiensten kam eine Spendensumme von 2098,59 Euro zusammen. Beim gemeinsamen Neujahrsempfang der Stadt Plön und der Marineunteroffiziersschule freuten sich die „Könige“ über Spenden der teilnehmenden Gäste in Höhe von 553 Euro. In Lütjenburg wurden 541,50 Euro gesammelt.