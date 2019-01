Plön : Fledermaus verhindert Abriss

Tiere sind vermutlich in Wohnblocks: Konversion der ehemaligen Schill-Kaserne in Lütjenburg zögert sich hinaus.

von shz.de

23. Januar 2019, 14:05 Uhr

Das Tor zur ehemaligen Kaserne bleibt zu. Vorerst. Eigentlich sollen schon am Montag gleich nach dem Baustoff-Flohmarkt die Bagger anrollen, um mit dem Abriss der Wohnblocks zu beginnen. Doch daraus wird nun nichts. Schuld daran ist eine kleine Fledermaus. Die Bundeswehr hatte die Ferdinand-von-Schill-Kaserne 2012 geschlossen.

Er habe dem Abrissunternehmen bereits abgesagt, so Bürgermeister Dirk Sohn am Dienstag vor der Stadtvertretung. Bei der vorgeschriebenen Untersuchung des Komplexes nach dem Artenschutzgesetz hätten Experten „Spuren eben dieser Fledermäuse“ entdeckt. An mehreren der seit langem leer stehenden Gebäude sind offenbar Kotspuren der kleinen Nachtjäger entdeckt worden.

Gesehen hat sie allerdings noch niemand. Sohn geht davon aus, dass die Tiere durch Lüftungsschlitze ins Mauerwerk eingedrungen sind und sich nun zwischen Außenmauer und Innenwand zum Winterschlaf eingenistet haben. Tatsache ist, dass im angrenzenden Areal des Nienthals Fledermäuse zu Hause sind. Nach dem Gesetz reicht schon der Verdacht aus, dass Tiere in den Kasernenblocks sein könnten, um einen Baustopp zu erzwingen. Weitere Untersuchungen sind zum Beispiel durch sogenannte „Horchboxen“, die die Rufe und damit die Flüge der Fledermäuse in ihrem speziellen Frequenzbereich aufzeichnen können.

In jedem Fall rechnet Sohn mit einer Verzögerung von „mindestens drei Monaten, eher wohl einem halben Jahr“. Zu klären ist nämlich die Frage, wann die Tiere wohin umgesiedelt werden können. Die endgültige Abrissgenehmigung muss dann das Land erteilen.

Nichts Konkretes gebe es derzeit auch über das vom Kreis Plön angedachte Katastrophenschutzzentrum, das nach einen Grundsatzbeschluss im Bauausschuss des Kreises auf das Kasernengelände verlegt werden soll. Geplant ist, im Bereich des alten Kantinentraktes Garagen für die LKW und die Logistik zu schaffen, gleichzeitig aber auch die alte Küche als Versorgungsmöglichkeit zu erneuern. Einzelheiten sollen nach von einer Arbeitsgruppe in Abstimmung mit der Stadt erarbeitet werden. Einen konkreten Beschluss des Kreistages gebe es dazu aber noch nicht und damit auch keine Verhandlungen über irgendwelche Grundstücksankäufe, teilte Sohn den Stadtvertretern mit. Unweit des Zentrums, dort wo jetzt noch die Wohnblocks stehen, will die Stadt nach dem Abriss um die 40 Grundstücke für eine Wohnbebauung erschließen. Im weiteren Bereich soll „leises Gewerbe“ angesiedelt werden. Dort, wo einst die Panzerhallen waren, haben sich bereits Unternehmen niedergelassen.

Ungeachtet des nun erzwungenen Abriss-Stopps wird am Wochenende in jedem Fall der „Baustoff-Flohmarkt“ auf dem Kasernengelände stattfinden. Interessenten können dann dort Dinge wie Waschbecken, Toiletten, Duschen bis hin zu Stahlschränken ausbauen und erwerben. Ein Großteil war vom Land erst 2015 eingebaut worden, um die Kaserne als Flüchtlingszentrum zu nutzen. Gleichzeitig soll am Wochenende ein neuer Wanderweg durch die Kaserne bis zum Wohngebiet Hochmode freigegeben werden. Noch im Bau ist ein Wohnmobil-Stellplatz mit Sanitäranlagen im unteren Kasernenbereich am alten Sportplatz. Dort ist auch das neue Seniorenzentrum im Bau, das Vitanas nutzen will.