Fledermaus-Andachten an der Waldkirche

04. August 2018, 13:22 Uhr

Zu den sommerlichen Angeboten der Evangelisch-lutherischen Kirche gehören seit Jahren jeweils drei „Fledermaus-Andachten“, die Pastor Prof. Thomas Vogel auf der Treppenanlage vor der Waldkirche hält. Die nächsten Termine sind jeweils mittwochs am 8. August um 21.15 Uhr und am 5. September um 20.30 Uhr. Gäste und Einheimische sind eingeladen, einen kleinen, stimmungsvollen Tagesausklang bei Fackelschein mitzuerleben, wenn in der Abenddämmerung Fledermäuse über den Kirchplatz und um den Turm ihre Bahnen ziehen. Bei ungünstigem Wetter werden diese Andachten in den Vorraum der Kirche verlegt.