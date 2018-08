Fledermäuse im Schlosspark

von Achim Krauskopf

09. August 2018, 16:33 Uhr

Im Rahmen der Kampagne „Nachtgeflüster“ bietet der Verein Naturpark Holsteinische Schweiz am Freitag, 17. August, um 20.15 Uhr eine der beliebten Fledermaus-Safaris durch den Schlosspark an. Unter der Leitung von Dr. Sabine Jämmerich wird es im Schlossgebiet auf die Suche nach mehreren Fledermausarten gehen, die in alten Bäumen oder Gebäuden Unterschlupf gefunden haben und in lauen Nächten ihre „Versorgungsrunden“ ziehen. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es im Naturpark-Haus viel Wissenswertes aus dem Leben der Fledermäuse, bei der anschließenden Suche werden die Jagdrufe der fliegenden Säugetiere mit Hilfe von Ultraschallempfängern hörbar gemacht.

Treffpunkt ist das Naturparkhaus, Taschenlampen sollten mitgebracht werden, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Teilnahme kostet fünf Euro für Erwachsene, 2,50 Euro für Kinder und zwölf Euro für Familien. Weitere Infos gibt es unter Tel. 04522/749380.