Fledermäuse im Herbst

von Michael Kuhr

24. September 2018, 22:46 Uhr

In der Reihe Nachtgeflüster bietet der Naturpark Holsteinische Schweiz am Freitag, 28. September, letztmalig in diesem Jahr eine Fledermaus-Safari durch den Schlosspark in Plön an. Treffenpunkt ist kurz vor Sonnenuntergang um 18.30 Uhr am Naturparkhaus im Schlossgebiet unter der Leitung von Dr. Sabine Jämmrich. Zu Beginn der Veranstaltung gibt es im Naturpark-Haus viel Wissenswertes aus dem Leben der Fledermäuse zu erfahren. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.