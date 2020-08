Plön : Fledermäuse fühlen sich im Stadtwäldchen wohl

Der Bedarf nach Unterkünften für Fledermäuse und Vögel in Plön ist groß.

von Michael Kuhr

24. August 2020, 13:48 Uhr

Plön | Der Bedarf nach Unterkünften für Fledermäuse und Vögel ist groß: So lautet die Bilanz einer Gruppe von Umweltschützern nach einer „Zählaktion“ in den 22 Fledermauskästen im Bereich Strandweg/Stadtwäldchen, die im Juni 2019 installiert worden waren.

Schon im November habe man in drei Kästen Mückenfledermäuse angetroffen. In sechs Kästen wies Fledermauskot auf die vorübergehende Anwesenheit der nachtaktiven Säuger hin. Vor wenigen Tagen erklomm Rolf Döpner, Fledermausexperte des Nabu, mit Unterstützung von Iris Knöfler die Leiter und zählte und bestimmte die Tiere. Gerd Weber, Dr. Inge Unbehauen, Sabine Kauf und Peter Bethke (Grüne) halfen bei der Dokumentation.

Seit November seien zwei der Kästen verschwunden, stellten sie fest. In den verbliebenen 20 Behausungen hingen in zehn Kästen vier Mal einzelne Säuger, zwei mal Paare sowie je einmal vier, sechs oder sieben Fledermäuse, überwiegend Mückenfledermäuse, aber auch zweimal eine Zwergfledermaus.

In vier der Kästen fangen die Kontrolleure eine weitere Nutzung durch Meisen. In weiteren vier hatten Kleiber, Meisen und einer der seltenen Trauerschnäper gebaut. Über einem Kleibernest habe außerdem eine Kohlmeise gebrütet. Man wolle sich dafür einsetzen, dass die Stadtverwaltung weitere Kästen im Stadtwäldchen, im Ölmühlengelände und an weiteren Standorten aufhänge, so die Gruppe.