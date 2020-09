Eintritt auf dem Wehrberg in frei : „Fledermäuse“ aus Plön gastieren in Preetz

Matthias Meyer-Göllner und das „theaterfimmel“ singen und spielen eine neue Version des Musicals „Flattertom & Flederlilly“.

von Michael Kuhr

13. September 2020, 12:10 Uhr

Preetz/Plön | Das Fledermausical „Flattertom & Flederlilly – unplugged“ mit Carina und Christoph Kohrt sowie dem Kinderliedermachter Matthias-Meyer-Göllner ist am kommenden Sonntag, 20. September, ab 15.30 Uhr im Wehrberg in Preetz zu Gast. An diesem Tag ist der Weltkindertag.

Matthias Meyer-Göllner und das „theaterfimmel“ singen und spielen eine neue Version des Musicals. Die Musik wird von Matthias Meyer-Göllner live gespielt. Veranstalter ist der Verein Schusterstadt Preetz. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung allerdings erforderlich. Gäste werden gebeten, e Picknickdecken mitzubringen. Anmeldungen über http://www.theaterfimmel. de/kontakt/ sind erforderlich.

Die Fledermäuse Flattertom und Flederlilly sind in Gefahr! Der alte Bahnhof, in dem sie wohnen, soll abgerissen werden. Doch die Kinder Jonas und Paula helfen ihnen, ein neues zu Hause zu finden. Ein schwungvolles Musical über Freundschaft und Naturschutz mit vielen Informationen über Fledermäuse.

Die Kinderliedermacher vom Netzwerk kindermusik.de sind mit von der Partie. Sie bringen ihre Lieder und Instrumente mit und spielen im Grünen das bundesweit geräumigste Kindermusik-Festival. Das Netzwerk besteht aus derzeit fast fünfzig Kinderliedermachern, die meisten von ihnen üben diesen Beruf hauptberuflich aus. Alle Künstler haben etwas gemeinsam: Der Anspruch, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, sie ernst zu nehmen und mit qualitativ hochwertiger Musik stark zu machen.

Mit Konzerten in der freien Natur setzen die Kinderliedermacher ein Zeichen: ein lebendiges Miteinander, das Herzen höherschlagen lässt, ist Teil unserer Kultur, gemeinsames Singen macht Mut und glücklich. Alle Konzerte finden unter den geltenden und genehmigten Hygieneregeln statt.