Neustadt : Flaschenpostgeschichten von und mit Oliver Lück

Der Journalist und Fotograf ist im Rahmen der „Neustädter Kulturmatinee“ zu Gast und liest aus seinem Buch.

Avatar_shz von Alexander Steenbeck

21. Oktober 2020, 10:41 Uhr

Neustadt | Der Journalist und Fotograf Oliver Lück – beim sh:z schreibt es wöchentlich eine Kolumne für Schleswig-Holstein am Wochenende – erzählt am Sonntag, 25. Oktober, um 11 Uhr im Theatersaal der Jacob-Lienau-Schule (Schulstraße 2) bei der „Neustädter Kulturmatinee“ von Menschen, ihren (Flaschenpost)Briefen und der Ostsee.

Zwei Jahre ist Lück durch die Länder der Ostsee gereist. Ausgangspunkt ist eine Frau in Lettland, die am Strand vor ihrer Haustür fast 40 Flaschenpostbriefe gefunden, allerdings nie eine Antwort geschrieben hat. Das hat Lück getan, oft viele Jahre nach dem Fund. Er wollte wissen, wer hinter den Nachrichten aus dem Meer steckt. Und seine Recherche nimmt ungeahnte Ausmaße an: Er trifft Schriftsteller und Erfinder, Meeresforscher und Strandpolizisten.

Er begegnet einem schwedischen Fischer, der auf einer entlegenen Insel lebt und dort mehr als 100 Flaschen mit Post entdeckt hat. Er lernt einen Flaschenpost-Redakteur aus Kiel kennen, der eine Zeitung herausgibt, die man nicht kaufen, aber finden kann. Auf Rügen besucht er einen Mann, der fast jedes Wochenende Flaschenpost verschickt und schon 30 Antworten aus sieben Ländern bekommen hat. Und auf Bornholm zeigt ihm ein alter Leuchtturmwärter 200 Briefe, die er seit 1971 am Strand gesammelt hat – die meisten aus DDR-Zeiten.

Wie die Ostsee auf ungewöhnliche Weise Menschen verbindet

Am Ende hat Oliver Lück eine Auswahl von fast 300 Briefen. Rund 100 Absender erreicht er noch. Er taucht ein in ein Meer voller Geschichten. Die spannendsten Erzählungen haben nun den Weg in sein Buch gefunden: „Flaschenpostgeschichten“ zeigt, wie die Ostsee auf ungewöhnliche Weise Menschen verbindet.

Der Eintritt ist frei. Der Einlass beginnt um 10 Uhr. Aufgrund der geltenden Hygieneregeln und gesetzlichen Vorschriften müssen sich alle Besucher mit ihren persönlichen Daten registrieren. Anschließend erhält Jeder nach Rücksprache einen zugeteilten Sitzplatz.

Weitere Infos unter Tel. 04561/619-321.