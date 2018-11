Flammen wüten am Sierksdorfer Bananenmuseum

von Alexander Steenbeck

26. November 2018, 11:29 Uhr

Das Bananenmuseum in Sierksdorf im Kreis Ostholstein steht nach einem Brand vor dem Aus. Der Polizei zufolge war das Feuer in der Nacht zu Montag aus ungeklärter Ursache an einem Anbau ausgebrochen. Mehrere Feuerwehren aus der Region waren ab 2.09 Uhr im Einsatz. Erst gegen

8 Uhr wurde „Feuer aus“ gemeldet. Noch bis in die Mittagsstunden hinein hielten Feuerwehrleute Brandwache, aus Sorge, die Flammen könnten wieder auflodern. Trotz des Großeinsatzes: Das Museum konnte nicht gerettet werden. Seite 7