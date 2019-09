Eutin : Fissauer sind gegen Ausbaubeiträge

Hauptausschuss verweist Thema an den Bauausschuss. Alle Fraktionen wollen Beiträge abschaffen, einige aber vorher wissen, wie das zu finanzieren ist.

Constanze Emde

04. September 2019, 18:53 Uhr

Eutin | Straßenausbaubeiträge sind ein emotionales Thema, dass die Eutiner Gremien seit etwas mehr als eineinhalb Jahren beschäftigt. Im Hauptausschuss am Dienstagabend platzte der Sitzungssaal im Rathaus sprichwörtlich aus allen Nähten, da mehr als hundert Eutiner gekommen waren, die meisten aus Fissau, um die tagenden Stadtvertreter zu bitten, dem Antrag der Freien Wähler zu folgen und die Beiträge abzuschaffen.

Die Diskussion ist nicht neu – seitdem die Landesregierung es in die Hände der Kommunen legte, Straßenausbaubeiträge zu erheben oder nicht, beantragten mal SPD, mal Freie Wähler oder FWE die Abschaffung der Beiträge. Die Landesregierung habe den Kommunen 2017 damit ein „Ei ins Nest“ gelegt, fasste der Ausschussvorsitzende Matthias Rachfahl (CDU) die Ausgangssituation zusammen. Der Vortrag eines Verwaltungsjuristen aus Kiel habe aber deutlich gemacht, dass bislang entschiedene Alternativen anderer Länder und Städte noch nicht rechtssicher entschieden seien. „Am gerechtesten und rechtssichersten ist dann immer noch die Regelung, die wir aktuell haben“, machte Bürgermeister Carsten Behnk deutlich und erntete Buh-Rufe.

Die Fissauer nannten die Ausbaubeiträge ungerecht und überholt. Schließlich sei die Überlegung, die Anwohner an der Sanierung der Straße vor der Haustür zu beteiligen von 1875. „Es gibt auch die Kostenverteilung nach dem Verursacherprinzip. Haben Sie mal überlegt, eine Verkehrszählung zu machen, wie viele Anwohner die Straße nutzen und wie viel mehr nur durchfahren?“, fragten Anwohner aus dem Sandfeldweg. Dieser sei schließlich Weg zu Schule, Kita und Sportplatz – und aus der Wahrnehmung der Anwohner „wohl mittlerweile die beste Verbindung zwischen Schönwalde und Kiel“.

„Die Straße wurde in den 70er-Jahren letztmalig saniert und das aus heutiger Sicht nicht fach- und sachgerecht für die Tonnenlast, die da durchfährt“, merkte Peter Hamann aus dem Sandfeldweg an. Außerdem sei die Begrenzung auf 7,5 Tonnen „klammheimlich“ abmontiert worden, was der Straße ebenfalls nicht gut tue. „Sie ist von Grund auf kaputt. Wir sind nicht bereit, das als Bürger zu bezahlen“, betonte Hamann. Den von der Verwaltung vorgeschlagenen Ausbau von geschätzten 810.000 Euro halte er für nicht notwendig: „Wir sind auf dem Dorf, wir wollen unsere sandigen Gehwege behalten und brauchen keinen Schnickschnack. Wenn eine Birne kaputt ist, kann man die wechseln, und nicht die ganze Laterne erneuern.“

Uwe Klüver sprach SPD und CDU direkt an und fragte nach deren Standpunkt: Die CDU habe das Thema der Straßenausbaubeiträge in ihrem Wahlprogramm gehabt, die SPD bislang verschiedene Anträge zum Thema gestellt. Er verstehe außerdem nicht, weshalb die prozentuale Beteiligung der Anlieger zwischen 55 und 85 Prozent schwanke.

Schließlich wandte sich Alt-Bürgermeister Gernot-Grimm als Anwohner der Leonhard-Boldt-Straße ans Gremium: „Straßenausbaubeiträge sind unfair. Da entsteht kein individuell anrechenbarer Vorteil für die Anwohner. Das ist Daseinsvorsorge und als Pflege der Infrastruktur eine kommunale Aufgabe, die durch Steuermittel finanziert werden sollte.“ Die starken Unruhen seien nur zu befrieden, wenn die Beiträge abgeschafft würden. Wohlwissend, dass Grimm in seiner Amtszeit (1998 bis 2002) die Straßenausbaubeiträge einführte, antwortete Bürgermeister Carsten Behnk verschmitzt: „Wenn es so einfach wäre, warum hast du damals nicht über die Abschaffung nachgedacht?“

Wie steht nun die Politik dazu? Ziel aller Fraktionen sei die Aufhebung, so Rachfahl, nur der Weg, sich damit zu befassen, sei verschieden. So machten CDU und Grüne erneut darauf aufmerksam, dass noch offene Fragen im Bauausschuss zu klären seien und ein Weg gefunden werden müsse, das Einnahmeloch anderweitig zu schließen, als durch Gelder der Anlieger. Die Hoffnung, eine Lösung über die Anhebung der Grundsteuer zu erreichen, sei vorerst vom Tisch, da diese bundesweit reformiert werden müsse, bevor die Kommunen sich dem Thema nähern können.

Hans-Georg Westphal bekannte für die SPD: „Die Straßenausbaubeiträge sollten abgeschafft werden. Sie sind ungerecht und waren es immer. Wir können über eine Benutzungsgebühr sprechen oder über eine Maut, aber nicht diese Beiträge.“ Straßen der Stadt habe die Stadt auch zu finanzieren, so Westphal, die prognostizierte Summe von etwas mehr als sechs Millionen Euro binnen der nächsten zehn Jahre seien bei der aktuellen Haushaltslage zu wuppen.

Den Argumenten von Olaf Bentke (Freie Wähler), die Kompensation könne durch Einsparung der Personalkosten für die damit betraute Sachbearbeiterin sowie Mitteln aus dem kommunalen Investitionsfonds erfolgen, erteilte Obieray eine klare Abfuhr. „Die Mittel bekommen wir auch so für Infrastrukturprojekte und die Einsparung des Mitarbeiters ist so lächerlich, dass man es am besten gar nicht wiederholt.“

Auch Marius Winkler (FDP) sei für eine Abschaffung, vor einer Entscheidung wollte er aber die noch offenen Fragen im nächsten Bauausschuss geklärt wissen und beantragte die Verweisung in die Sitzung am 11. September. CDU, Grüne und FDP stimmten dafür. Die Entscheidung, ob nach der Diskussion im Bauausschuss dann die Satzung gänzlich aufgehoben werden soll oder nicht, muss dann aber wieder im Hauptausschuss fallen.