Fissauer fürchten „Betonwüste“

Neue Pläne für den Bau von sechs Häusern mit insgesamt 46 Wohnunen stoßen bei Dorfschaftsversammlung auf einhellige Ablehnung

von Achim Krauskopf

01. Oktober 2020, 17:29 Uhr

Eutin-Fissau | Von einer Senioreneinrichtung und besonderer Fürsorge für Demenzkranke ist keine Rede mehr: Die Hamburger Aktiengesellschaft Immac will unterhalb des Kaiser-Wilhelm-Turmes in Fissau insgesamt sechs Häuser mit 46 Wohnungen bauen. Ein Entwurf für dieses Projekt wurde Mittwoch in einer Dorfschaftsversammlung vorgestellt, zu der knapp 80 Menschen in eine Fahrzeughalle der Polizeidirektion auf Hubertushöhe kamen.

Obwohl in der Halle ein extremer Schall jeden Vortrag schwer bis sehr schwer verständlich macht, war schnell klar, was die Immac plant und dass Fissauer ausnahmslos negativ reagierten. Vor zwei Jahren hatten, wie ausführlich berichtet, der Plöner Unternehmer Carsten Nemitz und die Immac die Pläne für ein Seniorenzentrum zwischen Malenter Landstraße und Kellersee veröffentlicht. Die Pläne waren wegen einer massiven Bebauung von den Fissauern, aber auch von einer Mehrheit in der Stadtvertretung abgelehnt worden.

Der Name Carsten Nemitz fiel Mittwoch nicht mehr, als Olaf Schau, Geschäftsführer der Immac Wohnbau und Sozialbau GmbH, sowie die Projektentwicklerin Mareike Kappenberg und der Hamburger Architekt Ruben Kienast eine „überarbeitete Planung“ vorstellten. Sie heißt jetzt „Villenensemble am Kellersee“ und ist, wie es hieß, eine Reaktion auf die Kritik der Fissauer an den ersten Plänen.

Der Entwurf von Ruben Kienast sieht statt einer sogenannten Riegelbebauung sechs Häuser vor, die sich optisch und von der Größe her an dem vorhandenen Haus Bethesda orientieren. Über eine Tiefgarage sollen alle Wohnungen in den Gebäuden per Aufzug erreicht werden können.

Die Wohnungen würden barrierfrei sein, aus einem Mix von zwei bis vier Zimmern bestehen und zwischen 50 und 120 Quadratmeter groß sein. Mit 69 Stellplätzen stünden rechnerisch 1,5 Stellplätze pro Wohnung zur Verfügung.

Die Reaktionen der Fissauer, die sich zur Wort meldeten, waren einhellig: Obwohl die bebaute Fläche, wie Kienast sagte, von mehr als 6000 Quadratmetern um ein Drittel auf etwa 4000 reduziert worden sei, handele es sich bei diesen Plänen um die massive Bebauung eines sensiblen Fleckens am Kellersee.

Der Versuch einer Auflockerung sei zu erkennen, trotzdem werde mit den sechs Gebäuden eine „Betonwand“ oder „Betonwüste“ entstehen, hieß es mehrfach. Der Umfang der geplanten Bebauung sei zu groß, auch beim Blick auf den vorhandenen, vor allem touristisch geprägten Gebäudebestand am Kellersee. Im Übrigen könne es nicht sein, dass in Fissau der Wohnraum gebaut werde, für den in Eutin kein Platz mehr sei, merkte die Dorfvorsteherin Elfi-Jacqueline „Jackie“ Meyer an.

Neben dem Volumen der Bebauung wurde auch das am Haus Bethesda abgeleitete Aussehen der geplanten Häuser kritisiert. Olaf Schau versicherte, dass auch eine Fassade mit Holzverkleidung möglich sei.

Bedenken gab es außerdem bei den vom Planer angedachten zwei Zuwegungen zum Gelände: Die lägen beide im steilen Teil der Leonhard-Boldt-Straße nahe der Einmündung zu Malenter Landstraße.

Umfangreich fiel der Bericht des Dorfvorstandes über seine Aktivitäten im zurückliegenden Jahr aus, dabei wurden die Grundschule, die Bemühungen um eine Sicherung des Kaiser-Wilhelm-Turmes, neue Pläne an dem nicht verwirklichten Hotelstandort auf der Wilhelmshöhe sowie Versuche der Verkehrslenkung am Steinredder, der zum Sportplatz führt, erwähnt wurden. Bürgermeister Carsten Behnke listete die vielen, großen städtische Bauprojekte auf, von laufenden Stadtsanierung über Schulneubau und Ausbau bis zur Sanierung der Schlossterrassen und ein neues Feuerwehrhaus.

Relativ schnell ging in der fast zweieinhalb Stunden dauernden Dorfschaftsversammlung die Wahl eines neuen Dorfvorstandes: Ohne Gegenstimmen und bei ein paar Enthaltungen wurden Dorfvorsteherin Elfi-Jacqueline „Jackie“ Meyer sowie Christian Haase wiedergewählt. Neu in den Dorvorstand kamen Knud Gomlich, Reinhard Buchwald und in Abwesenheit Wolfgang Richter.

Manfred Raddatz verzichtete auf eine Wiederwahl, der vor fünf Jahren in den Dorfvorstand gewählte Manfred Werner ist gestorben. In einer blitzartig erfolgten Sitzung des neuen Gremiums wurde Jackie Meyer wieder zur Dorfvorsteherin gewählt, der vier Stellvertreter zur Seite stehen.