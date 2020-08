Jubiläum in Görnitz : Firma John seit 70 Jahren im Dienst ihrer Kunden

Am 19. August 1950 gründete Klaus John in Plön in der Rosenstraße sein Fuhrunternehmen.

von Michael Kuhr

19. August 2020, 17:43 Uhr

Grebin/Görnitz | Wenn der Chef zum Festessen einlädt sagt niemand nein. Zumindest nicht die Beschäftigten der Firma Klaus John aus Görnitz. Denn zu feiern gab es am Mittwoch viel. Am 19. August vor genau 70 Jahren gründete Klaus John in Plön in der Rosenstraße sein Fuhrunternehmen. Und seitdem „wird das Miteinander in der Firma Klaus John Containerdienst großgeschrieben“.

Das Motto damals wie heute, sagt der heutige Chef, Klaus Michael John: „John macht das schon.“ Nur, damals in der Gründerzeit, war es anfangs nur ein einfacher Planwagen zum Transport von Möbeln, Heu oder Steinen. Den Planwagen von damals gibt es nicht mehr, dafür aber noch einen alten gehegten und gepflegten Lkw aus den ersten Jahren. 1990 wurde er liebevoll restauriert und steht nun – natürlich fahrtüchtig – in der Scheune.

Aus dem einstigen Fuhrbetrieb ist heute ein vielseitiger Containerdienst geworden

An sich wollte der heutige Chef das Firmenjubiläum in diesem Jahr groß feiern. Denn aus dem einstigen Fuhrbetrieb ist heute ein vielseitiger Containerdienst geworden. Doch corona-bedingt wurde die Geburtstagsfeier auf das kommende Jahr verschoben. Gefeiert wurde nun „nur noch“ mit den 14 Mitarbeitern. Dazu zählen noch André Lehmann (43), der seinen Schwiegervater Klaus Michael John (63) als Geschäftsführer ablösen wird und seine Tochter Christina. Die dritte Generation übernimmt damit „das Ruder“.

Auch beim Aufschütten vom Ascheberger Parkplatz war die Firma dabei.

1953 kaufte Firmengründer Klaus John bereits neue Fahrzeuge dazu und zog dann zwei Jahre später auf das heutige Firmengelände in Grebin-Görnitz direkt an der B 430. Es ist genau eben jene Bundesstraße, bei deren Ausbau damals die Firma John Material zur Asphaltierung fuhr. 1978 begannen damals die Erdarbeiten. „Zum Teil wurde das Schüttgut noch per Hand mit der Schaufel vom Kipper geholt“, erinnert der Firmenchef heute noch.

Auch beim Aufschütten vom Ascheberger Parkplatz war die Firma dabei. An das 35-jährige Jubiläum erinnern heute noch ein Geschenk im Büro, ein Kupferstich zum Transport-Kieshandel und Erdarbeiten. Die Grenzöffnung 1989/90 bedeutete nicht nur einen Austausch von Maschinen zwischen West und Ost, auch mehr Arbeit kam auf die Firma zu. Deshalb kaufte man zwei Jahre später noch einmal 1,5 Hektar dazu, um das Firmengelände zu erweitern. Nun konnten im größeren Rahmen Baustoffe gelagert, Abfall angenommen und das Gelände für den Publikumsverkehr geöffnet werden. Tiefbau und Containerdienst liefen weiter parallel.

1994 dann der erste Generationswechsel. Klaus Michael John übernimmt den Betrieb von seinem Vater, mit dem er bereits viele Jahre zusammengearbeitet hat – „Hand in Hand“, wie er betont. Zwei Jahre später verstirbt sein Vater.

Und Klaus Michael John expandiert weiter, gründet 2011 den Tochterbetrieb Erd- und Tiefbau. Das Betriebsgelände an der B 430 ist mittlerweile ein Allround-Hof. Dort ist nicht nur der Containerdienst untergebracht, hier werden auch Bauschutt und Steine aufbereitet und wieder verwertet. Gartenabfälle können ebenso abgegeben werden wie Sperrmüll. Dazu können Kunden Mutterboden, Kies, Felssteine und Steine erwerben. Und die dritte Gerenation arbeitet schon seit einigen Jahren verantwortungsvoll in dem Betrieb mit. André Lehmann und Frau Christina werden den Betrieb Anfang 2021 übernehmen.

Mit ihnen sind auch neue Ideen entwickelt worden. Ein neues Logo und neue Geschäftsfelder wurden entwickelt. Wer eben nicht am Strand wohnt kann sich zum Beispiel den Eventcontainer bestellen – mit Strandsand und Liegen zum chillen. Oder für die, die schon immer baggern wollte, gibt es auch einen Spielzeugbagger mit Sandkiste. Ein weiteres Thema nun im Angebot ist die Kanalinspektion.

Ganz aufhören will und kann Klaus Michael John natürlich nicht. Das liegt ihm einfach nicht. Er möchte zunächst die Übergabe begleiten und dann selbst mit auf den Baustellen tätig sein – „und sich auch mal einen freien Tag in der Woche gönnen“, wie er sagt – eben Zeit für Hobby und Privatleben. Nicht ändern wird sich auch unter der neuen Führung das Miteinander in der Firma, das von Anfang an groß geschrieben wurde. Und wenn alles klappt soll die nun verschobene Geburtstagsfeier im nächsten Jahr mit einem großen Tag der offenen Tür auf dem Betriebsgelände nachgeholt werden. Gestern bat der Chef deshalb schon mal seine Mitarbeiter und deren Partner an den festlich gedeckten Tisch.