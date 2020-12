Eutin : Firma Glomp und Wobau spenden zur Weihnachtszeit für Tafeln und Kinderschutzbund

Glomp überreicht regionalen Tafeln insgesamt 4000 Euro, die Wobau unterstützt den Kinderschutzbundes mit 1500 Euro.

Avatar_shz von Constanze Emde

02. Dezember 2020, 20:49 Uhr

Eutin | Den Menschen etwas Gutes tun, die auch ohne Corona schon zu kämpfen haben: Das war Ansinnen der Eutiner Installationsfirma Glomp und der Wohnungsbaugesellschaft Ostholstein (Wobau), in der Vorweihnachtszeit Familien des Kinderschutzbundes und der regionalen Tafeln finanziell unter die Arme zu greifen.

Statt Weihnachtsfeier

Die Wobau hat Corona-bedingt die Weihnachtsfeier abgesagt. „Wir wollen aus diesem Verzicht etwas Gutes tun und uns solidarisch mit den Ostholsteiner Familien zeigen“, erklärt Wobau-Geschäftsführer Fabian Weist. Deshalb überreichte Landrat Reinhard Sager in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft sowie der Geschäftsführer der Wobau-OH, Fabian Weist, dem Kinderschutzbund Ostholstein, vertreten durch den Vorstand Mechthild Piechulla und Geschäftsführer Henning Reimann, einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro.

Geld fließt in Lebensmittelpakete und Weihnachtswünsche

Zugute komme der Betrag hilfebedürftigen Familien aus Ostholstein. „Vor allem individuell abgestimmte Lebensmittelpakete für die hilfebedürftigen Familien sowie Weihnachtswünsche der Kinder können dank der Spende erfüllt werden“, sagte Mechthild Piechulla vom Kinderschutzbund. Ein Teil der Spende sei außerdem für die digitale, schulische Unterstützung der Familien vorgesehen, ergänzte sie. „Die Bildung der Kinder liegt uns hier sehr am Herzen.“ Für die Wobau sei es naheliegend gewesen, die kleinsten der Gesellschaft zu unterstützen, wo doch das Wohnungsunternehmen bemüht ist, zahlreichen Familien ein Zuhause in Ostholstein zu bieten, so Sager.

OHA

Bausektor florierte trotz Corona

Für die Firma Glomp, ein regionaler Großhändler im Bereich der Haustechnik, geht ebenso ein besonderes Geschäftsjahr zu Ende. Viele Hürden galt es durch Corona zu nehmen – der Bausektor florierte jedoch auch in diesem Jahr, anders als im Einzelhandel. Neben dem Hauptsitz in Eutin hat der Spezialist im Bereich „Heizung & Sanitär“ Vertriebsstandorte in Oldenburg, Preetz und Bordesholm.

4000 Euro für mehrere Empfänger

Unter dem Motto „Spenden statt Schenken“ hat sich der Familienbetrieb entschieden, 4000 Euro auf mehrere Empfänger zu verteilen. Neben der Eutiner Tafel erhielten auch die Bordesholmer, Preetzer sowie die Oldenburger Tafel eine Spende. „Wir wollen durch unsere Aktion ein Zeichen setzen. Der Bausektor wurde definitiv nicht so hart von der Pandemie getroffen wie viele andere Wirtschaftssektoren“, berichten die Geschäftsführer Finn und Michael Glomp. Der Grund für die Unterstützung der regionalen Tafeln liegt für die Eutiner Geschäftsleute auf der Hand: „Hier gehen ein gutes Konzept und tatkräftige Umsetzung Hand in Hand.“