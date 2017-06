Finanzausschuss diskutiert Finanzen des TSV Schönwalde

Einen Betriebsmittelzuschuss in Höhe von 4500 Euro soll der TSV Schönwalde in diesem Jahr für den gemeindeeigenen Sportplatz samt Mehrzweckhaus erhalten. Diese Empfehlung gab der Finanzausschuss der Gemeindevertretung auf seiner jüngsten Sitzung ohne Gegenstimme. Angela Hüttmann (SPD) enthielt sich. Dem voran ging eine lange Diskussion um Summen und Beträge die seit 2013 zwischen Gemeinde und TSV flossen oder nicht.

Wie vom Finanzausschuss im vergangenen Jahr gefordert, reichte der Sportverein den Jahresabschluss 2016 im März diesen Jahres ein. Für einige Ausschussmitglieder schien das Zahlenwerk Fehler zu enthalten. Angela Hüttmann (SPD) lag eine Aufstellung aller Aufwendungen der Gemeinde für den Sportplatz und das Mehrzweckhaus vor. Darin werden knapp 1700 Euro für Wasser genannt, die sich jedoch auch in der Kostenaufstellung des TSV wiederfinden, wie Hüttmann feststellte. Hier konnte die Kämmerei für Aufklärung sorgen. Die Aufwendungen für Wasser werden monatlich durch Abschläge des TSV an die Gemeinde ausgeglichen. Die Verwaltung nannte jedoch auch die Summe von rund 10 000 Euro, die als interne Verrechnungskosten für Leistungen des Bauhofes auf dem Sportplatz anfielen.

Joachim Krüger (SPD) erschienen die Kosten für Übungsleiter in Höhe von 7000 Euro zu hoch. Ihm fehlten die Zuschüsse von Kreis und Gemeinde von je einem Drittel und kritisierte: „Wenn der TSV seine prekäre finanzielle Situation darstellt, dann muss das auch stimmen.“ Michael Schumacher (CDU), fand einen Teil der Gelder auf der Einnahmenseite verbucht. Die TSV-Vorsitzende Claudia Piutti zeigte sich im Gespräch mit dem OHA verständnislos in Bezug auf den Beschluss und die Nachfragen. „Wir hatten letztes Jahr 5900 Euro Aufwand für Übungsleiter. 1900 Euro Übungsleiterzuschüsse haben wir bei der Gemeinde noch gar nicht beantragt, weil wir uns noch in den Gesprächen über Zuschüsse befinden“, begründet sie das fehlende Drittel. Sie könne aber nicht verstehe, warum solche Fragen nicht in den regelmäßigen Treffen der „Arbeitsgruppe Nutzungsvertrag“, gestellt werden. Auf die Aussage des Ausschussvorsitzenden Wolfgang Krahl (CDU) man hänge in Bezug auf die Zuschüsse an den TSV „seit 2013 in einem Kuddel-Muddel“ reagierte Piutti verärgert. Es läge nicht am Verein, dass mit dem damals in Kraft getretenen neuen Vertrag die zugesagten Zuschüsse nicht regelmäßig fließen und immer wieder Bedingungen an deren Zahlung geknüpft würden.

Mit sieben Euro Monatsbeitrag pro Erwachsenem liege man schon jetzt einen Euro über dem Beitrag des benachbarten SV Hansühn, so Piutti. Sie verstehe das Vorgehen nicht und empfinde das Verhalten der Gemeinde inzwischen als Hinhaltetaktik. In der Arbeitsgruppe habe sie die Zusage erhalten, dass auch 15 000 Euro für die Herrichtung des Grandplatzes bereitgestellt werden. Sie vermisse die nötigen Beschlüsse, damit die Arbeiten noch in diesem Jahr durchgeführt werden. Auch handelt es sich bei den nun bewilligten Geldern um Zuschüsse, die bereits 2016 im Haushalt fehlten und beantragt wurden. Mit Einreichung der Jahresrechnung habe der TSV erneut 5000 Euro zu Kostendeckung in 2017 gestellt. Somit fehlten dem TSV 10 000 Euro in der Kasse und keine 4500 Euro wie nun der Gemeindevertretung empfohlen. Piutti hofft auf baldige Klärung.





von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jun.2017 | 11:08 Uhr