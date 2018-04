Film-Festival geht in die zweite Runde

Neustadt startet Kurzfilm-Wettbewerb

von Alexander Steenbeck

16. April 2018, 17:29 Uhr

Nach dem Erfolg im ersten Jahr wird das „Baltic-Film-Art-Festival“ am Wochenende 29./30. September auch in 2018 wieder zur Begegnungsplattform für Filmschaffende und kinointeressierte Besucher. Ab sofort können Filme zur Wettbewerbsteilnahme eingereicht werden. Die Einreichungsfrist endet am 30. Juni.

Im Fokus des Festivals steht die Förderung junger Filmschaffender. Diese können beim Festival Erfahrungen sammeln, erste Erfolge feiern und ihr Netzwerk erweitern. Ihre im Vorwege eingereichten Kurzfilme werden von einer fachkundigen Jury gesichtet und einige der Filme werden für die Vorführung auf dem Festival ausgewählt. Je Kategorie werden zudem fünf Filme nominiert und bei der Premierenparty jeweils einer von ihnen mit einer Sach- und Geldleistung im Wert von 1000 Euro als bester Film prämiert.

Die Kurzfilme, die auf dem Festival gezeigt werden, stammen vorwiegend von Studenten bundesweiter Filmhochschulen. Getreu dem Motto „aus der Region für die Region“ sind in diesem Jahr verstärkt auch Schulen und filmaffine Aktive aus der Region aufgerufen, ihren Beitrag einzureichen. Das Film-Festival will mit seinem Programm vielfältige filmkünstlerische Ausdrucksformen präsentieren und nimmt hierfür Kurzfilme aus folgenden thematischen Kategorien für den Wettbewerb an: „Mensch zu Mensch“, „Mehr Meer“ und „Kunst Art-ig“.

Die Wettbewerbsjury besteht aus Schauspielern, Regisseuren, Redakteuren, Moderatoren und Vertretern aus der Medienbranche, darunter Elmar Gehlen, Schauspieler und Regisseur, Harriet Heise, Redakteurin, Moderatorin und Dozentin sowie Matthias Schmidt, Autor, Produzent, Regisseur, Dozent und Kurator des Festivals ist der Kulturschaffende Dietmar Baum.

Das Film-Festival soll wie im vergangenen Jahr auch 2018 in den ehemaligen Glücksklee-Werken direkt am Hafen stattfinden. Ergänzend werden die Filme im Freien gezeigt. Neben den Indoor- und Outdoor-Filmvorführungen findet am Samstag, 29. September, eine Premierenparty statt, bei der im Rahmen einer Preisverleihung die Gewinnerfilme bekannt gegeben werden. Veranstalter des Festivals ist die Tourismus-Agentur Lübecker Bucht.

T

eilnahmebedingungen, Filmkriterien und Infos zum Anmeldeverfahren finden sich unter www.balticfilm.de