Figurentheater für Erwachsene im „Binchen“

von Constanze Emde

17. April 2018, 00:59 Uhr

Der Kulturbund Eutin lädt ein zu einem Figurentheater für Erwachsene mit Livemusik nach der Novelle von Stefan Zweig. „Schachnovelle“ als Inszenierung der „Bühne Cipolla“ mit Sebastian Kautz und Gero John (Cello) ist am Freitag, 20. April, um 20 Uhr im Kommunalen Kino „Binchen“, Albert-Mahlstedt-Straße 2, zu erleben. Die Handlung spielt an Bord eines Dampfers auf dem Weg von New York nach Buenos Aires. Ein millionenschwerer Ölmagnat und ein geldsüchtiger Schachweltmeister liefern sich manische Brettspielgefechte, während der mysteriöse Dr. B. mit den Geistern seiner Vergangenheit kämpft.

Karten kosten 14 Euro und sie gibt es wie üblich bei der Tourist-Info am Markt in Eutin; Reservierungen sind auch möglich über das Kontaktformular auf der Internetseite des Kulturbunds (www.kulturbund-

eutin.de) oder per E-Mail (kultur @kulturbund-eutin.de).