Fielmann zieht in ehemaligen Sky-Markt ein

von Michael Kuhr

03. April 2018, 16:50 Uhr

Zwei schwere Lkw vor dem Ende Februar geräumten Sky-Markt weckten gestern Nachmittag das Interesse auf dem Marktplatz. Mitarbeiter eines Spezialisten für Innenausbau schleppten Schränke und Regale in die leer stehenden Ladenräume. Dort wird ab 12. April ein Brillenfachgeschäft von Fielmann eröffnet. Doch die Hoffnung, dass damit der Leerstand behoben ist, bleibt aus. Fielmann renoviert sein aktuelles Geschäftshaus in der Peterstraße, wird es optisch auf den neusten Stand bringen und in etwa drei Monaten wieder eröffnen, so Fielmann-Sprecher Sven Plöger gestern.