Feuerwerker kommen nach Eutin

von Constanze Emde

erstellt am 13.Dez.2017 | 00:53 Uhr

Die Genehmigung steht zwar noch aus, die Tickets werden aber schon verkauft: Die Pyro-Games, ein Duell der drei deutschlandweit preisgekrönten Feuerwerker, soll am 27. Oktober die Gäste an die Stadtbucht locken. „Wir waren begeistert, als wir die Anfrage bekamen und haben natürlich gerne vermittelt“, sagt Tourismus-Chef Per Köster auf Nachfrage. Das große Feuerwerk zum Ende der Gartenschau und dem Landesgeburtstag 2016 haben gezeigt, welch’ Magnetwirkung so ein Event habe und wie geeignet die Stadtbucht dafür sei. „Es ist schön, dass wir Eutin auch im Herbst noch in den Fokus rücken und Touristen damit anlocken können“, sagt Köster.

Der Veranstalter verspricht auf seiner Homepage neben dem Feuerwerk „ein spektakuläres Rahmenprogramm und kulinarische Köstlichkeiten“. Die Bühne, so Köster, auf der Livebands spielen sollen, ist auf der Seite des ehemaligen Haus des Gastes geplant, die Stadtbucht selbst soll zum Zuschauen frei bleiben. Außerdem heizen als sprichwörtliches „Warm Up“ Artisten mit ihren Feuerspielen und lodernder Flammenakrobatik den Besuchern ein. Neben dem klassischen Feuerwerk darf wie beim Landesgeburtstag eine eigens dafür abgestimmte Musik- und Laser-Show erwartet werden, heißt es vom Veranstalter, der auf seiner Seite damit wirbt, dass die Tickets bei der hiesigen Tourist-Info gekauft werden können. Für einen Stehplatz zahlen Besucher demnach 19,98 Euro, für einen Sitzplatz 26,30 Euro. Kinder bis sechs Jahre sind frei (bei Sitzplatz), beim Stehplatz sind Kinder bis zwölf Jahre frei.



Mailen



Die Pyro-Games seien nur ein positiver Effekt in der Zeit nach der Gartenschau. Auch 2018 habe Eutin viel vor (siehe Infokasten), deshalb freut sich der Tourismus-Chef auch, als der Haushalt für seinen Bereich in der jüngsten Stadtvertretersitzung mit dem Plus im Bereich Leistungsentgelt von 295 000 Euro (2017) auf 335 000 Euro beschlossen wurde. „Der Wirtschaftsplan wird im Detail zwar erst noch im nächsten Hauptausschuss im Januar beschlossen, aber ich gehe nicht davon aus, dass uns der Hauptausschuss einzelne Posten streicht und auseinanderpflückt“, so Köster. Zusammen mit den im Ausschuss entschiedenen 15 000 Euro Förderung für die Lichterstadt, die künftig über die Eutin GmbH laufen soll (wir berichteten), freut sich Köster über ein Plus von insgesamt 55 000 Euro. „Wir wollen den Bereich Veranstaltungen weiter ausbauen und einen Teil der Summe (20 000 Euro) nutzen, um den Bereich Personal aufzustocken, denn wir sind im vergangenen Jahr deutlich in Vorleistung gegangen mit einem tollen Team“, sagt Köster. Das konzeptionelle Denken sei dafür zu kurz gekommen, was nun aufgeholt werden soll. Die touristische Marke Eutins beispielsweise sei längst im Kopf konzipiert. Köster graue jedes Mal, wenn er den Begriff Rosenstadt in der Markendiskussion höre. „Das ist was für Omas, wir brauchen etwas deutlich Moderneres und verglichen mit anderen Rosenstädten ist das ein Witz. Rosen sind nicht das Thema Eutins.“ Es sei eine kulturreiche, schöne alte Stadt, das müsse herausgearbeitet werden.