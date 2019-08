Eutin : Feuerwehrflohmarkt mit zufriedenen Händlern und Besuchern

Zwischen 4000 und 5000 Besucher kamen am Sonntag zum großen Flohmarkt mit buntem Rahmenprogramm.

von Constanze Emde

04. August 2019, 13:38 Uhr

Eutin | Der offizielle Beginn war zwar erst um 10 Uhr, viele Schnäppchenjäger und Flohmarktbegeisterten kamen aber deutlich früher. „Wir haben halb sieben aufgebaut, da schauten die ersten schon rum“, sagte Ingeborg Zeggel. Die 70-jährige Eutinerin ist seit mehr als zehn Jahren beim Flohmarkt der Feuerwehr dabei – mittlerweile mit der ganzen Familie: Sohn, Enkel und Nichte. „13 Standmeter haben wir diesmal und es macht zusammen wirklich Spaß. Wir danken der Feuerwehr, dass sie das immer so gut organisiert und veranstaltet“, sagt sie und zeigt auf ihren Sonnenschirm. Dort hat sie den Zeitungsbericht mit Organisator Klaus-Peter-Lundius in Folie hängen und mit leuchtendem Textmarker „Danke“ drüber geschrieben. „Das muss wirklich mal gesagt werden“, findet die Eutinerin.

Ein paar Meter weiter hat Bernd Ditscher mit seiner Frau ein paar Schätzchen aufgebaut: Zahlreiche Modellbusse warten originalverpackt auf neue Besitzer. „Die bin ich alle mal selber gefahren“, erzählt der pensionierte Fahrlehrer und Verkehrsmeister. „Irgendwann ist mal Schluss, da muss man sich von den alten Dingen lösen“, nennt er als Grund für den Verkauf der liebgewonnenen Erinnerungsstücke. Und der Flohmarkt bei der Feuerwehr mache immer Spaß, deshalb sei er auch – bis auf einen Krankheitsfall in den 21 Jahren – immer dabei gewesen.

Neben dem großen Flohmarkt, der in diesem Jahr mit 800 Metern Verkaufsfläche und gut 120 Standbetreibern deutlich größer ist als 2018, bot die Feuerwehr gemeinsam mit den Johannitern und dem THW eine Fahrzeugschau und erklärte verschiedene Einsatzszenarios, wie beispielsweise die aktuelle Brandbekämpfung bei Wald- oder Feldbränden. Mitten in einer Vorführung erhielt das THW einen echten Einsatznotfall – „Großfeuer in Ahrensburg“.

Im Gerätehaus findet neben der Verköstigung durch das Eutiner DRK die Brandschutzerziehung für die kleinsten Besucher statt – mittels Fassensdorfer Puppenbühne und Lehrmaterialien. „Wir freuen uns über den großen Zuspruch und schätzen, dass wir in diesem Jahr bestimmt wieder zwischen 4000 und 5000 Besucher hatten. Wenn davon der ein oder andere künftig auch weiterhin Interesse hat, mitzumachen, freut uns das sehr“, sagt Pressesprecher Florian Wrage. Kassenwartin Pia Hammann-Lundius freut sich, wenn am Ende wieder etwa 2000 Euro im Spendentopf für die Kinder- und Jugendfeuerwehr landen. Wünsche, wie beispielsweise ein größeres Zelt für die Freizeiten, gebe es genug.