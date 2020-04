Feuerwehren im Schneeball-Modus

Die weltweite „stay-at-home-challenge“ erreicht die örtlichen Feuerwehren / Vielfache Aufforderungen an die Menschen, in ihren vier Wändern zu bleiben

von Achim Krauskopf

06. April 2020, 18:51 Uhr

Eutin | Die Erinnerung wird wach an die Icebucket-Challenge, bei der sich im Sommer 2014 Millionen von Menschen weltweit kaltes Wasser über den Kopf schütteten und andere aufforderten, es ihnen gleich zu tun. Verbunden war damit eine Spendenkampagne für die Nervenkrankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS).

Ohne Spendenaufruf, aber mit dem gleichen Schneeballsystem werben aktuell Rettungsorganisationen dafür, dass Menschen sich an die wichtigste Verhaltensregeln gegen die Ausbreitung der Corona-Infektion halten: Zuhause zu bleiben und sich so nicht mehr der Krankheit anzustecken oder, noch schlimmer, andere Menschen anzustecken.

Die Freiwillige Feuerwehr Eutin war von der Freiwilligen Feuerwehr Guttau gebeten worden, sich an der „stayathomechallenge“ („Bleib-Zuhause-Herusforderung“) der Feuerwehren zu beteiligen. Die Eutiner folgten dieser Nominierung und forderten ihrerseits acht Feuerwehren auf, diesem Beispiel zu folgen. Zwei von drei Wehren in der Nachbarschaft, Schönwalde und Zarnekau, reagierten sofort am selben Tag, außerdem warfen die Eutiner den befreundeten Feuerwehren in Berlin-Hellersdorf, Eltville am Rhein, im bayrischen Stadtbergen sowie in Iserlohn und Wiepenkathen den Ball zu. Die Aufgabe ist relativ einfach: Neun Mitglieder halten jeweils ein Schild in die Fotokamera, die nacheinander gelesen den Satz „Bitte bleibt für uns zuhause, wir bleiben für Euch einsatzbereit“ ergeben.

„Je langsamer sich Corona ausbreitet, desto besser kann unser Gesundheitssystem damit umgehen“, erklärte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) Mitte März in einer Pressekonferenz, bevor bundesweit das öffentliche Leben heruntergefahren wurde und alle Menschen, für die es möglich ist, aufgefordert wurden, ihre Wohnung nicht mehr zu verlassen.

Weltweit gab es da schon die Kampagne „stay at home“ (bleib zuhause), die auf sozialen Plattformen Beiträge in schier unvorstellbarer Vielfalt erzeugte. Ob Pflegepersonal, Mitarbeiter von Rettungsdiensten oder Polizei, ob Sportvereine, prominente Künstler oder Politiker: Aus vielen Bereichen kommt immer wieder die Aufforderung an die Öffentlichkeit, mit dem Verbleib in den eigenen vier Wänden der Ausbreitung der Pandemie entgegen zu wirken. Ergänzt wird das mit Millionen von Beiträgen aus privaten Quellen mit Vorschlägen, was man zuhause tun kann, um einem „Quarantäne-Koller“ zu begegnen – mehr oder weniger ernst. Sie offenbaren, dass sich Zuhausebleiben und Humor nicht ausschließen.