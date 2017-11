Feuerwehr wird das Thema im Bauausschuss

von Constanze Emde

erstellt am 28.Nov.2017 | 00:26 Uhr

Das Hauptthema der morgigen Bauausschusssitzung im Bauamt, Lübecker Straße 17, ab 18 Uhr wird der Standort für den Neubau der Feuerwehr sein. Das zeichnete sich bereits in der vergangenen Sitzung Anfang November ab. Die SPD beantragt, den Vergabebeschluss an einen Planer aufzuheben und die Feuerwehr „zukunftsfähig am Standort Priwall“ zu entwickeln (wir berichteten). Die Verwaltung liefert ebenfalls eine Beschlussvorlage: Neben der Aussetzung der Planung am Festplatz schlägt sie Verhandlungen mit dem Planungsunternehmen vor, ob dieses auch bei einem neuen Standort (falls es beschlossen wird) die Planungen übernehmen wird, um so gegebenenfalls Schadensersatzansprüche zu umschiffen. Außerdem werde bereits nach geeigneten Standorten zur Einhaltung der Hilfsfrist in der Nähe zum Priwall gesucht. Die Nichteinhaltung der Hilfsfristen vom Festplatz aus für mehr als 3000 Einwohner hatte erst zur erneuten Diskussion um den Standort geführt (wir berichteten). Würde dort dennoch gebaut, hätte das enorme Kosten zur Folge, da es weiterhin eine Wache Nahe des Priwalls brauche, um den Brandschutz zu gewährleisten. Dies wurde bereits deutlich.