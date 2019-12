Eutin : Feuerwehr weiht modernste Drehleiter des Kreises ein

Sie hatten lange auf die neue Drehleiter gewartet – als sie dann da war, wurde sie feierlich mit Lokal-Prominenz in den Dienst gestellt.

01. Dezember 2019, 14:16 Uhr

Eutin | Glamouröser konnte es die Freiwillige Feuerwehr Eutin nicht inszenieren: Wie bei dem Auftritt eines Popstars mit künstlichem Nebel, Spotlight und pathetischer Musik rollte die neue Drehleiter aus der Halle und wurde erstmals öffentlich präsentiert. Das Rettungsfahrzeug im Wert von knapp 700.000 Euro ersetzt die alte Drehleiter, die 20 Jahre lang im Einsatz war.

Gut 150 Gäste waren zur offiziellen Schlüsselübergabe gekommen

Rund 150 Teilnehmer waren zur offiziellen Schlüsselübergabe ins Feuerwehrgerätehaus am Priwall gekommen. Unter ihnen mit Landrat Reinhard Sager, Bürgermeister Carsten Behnk, dem stellvertretende Bürgervorsteher Manfred Ehmke, Kommunalpolitikern aller Fraktionen, Andreas Riemke vom Kreisfeuerwehrverband und Vertretern der Polizei, der Bundeswehr und einiger Hilfsorganisationen viel Prominenz. Zudem kamen Delegationen aller benachbarten Feuerwehren.

Kreis bezuschusst das wohl „wertvollste Rettungsgerät“

In seinem Grußwort lobte Sager die hohe Einsatzbereitschaft und Leistungsstärke der Eutiner Feuerwehr und dankte für die gute Pflege der alten Drehleiter, die nun verkauft wird. Der Kreis bezuschusste die Investition mit 180.000 Euro. „Die Drehleiter ist ein besonderes und seltenes Fahrzeug, das wohl das wertvollste Rettungsgerät darstellt“, sagte Behnk, der die gute Zusammenarbeit zwischen, Feuerwehr, Verwaltung und Selbstverwaltung hervorhob. Riemke sprach von einem besonderen und guten Tag für die Feuerwehr Eutin und betonte, dass viele Nachbarwehren von der Eutiner Drehleiter profitiert hätten. Gemeindewehrführer Marco Wriedt sagte, dass die Stadt mit der neuen Drehleiter in die Sicherheit der Eutiner Bürger investiert habe, was sich schnell auszahlen werde.

Neue Wärmebildkamera wurde vom Förderverein angeschafft

Ortswehrführer Jörg Böckenhauer freute sich nicht nur über die neue Drehleiter, sondern mit einem mobilen Stromerzeuger im Wert von über 20.000 Euro, einem Anhänger für die Jugendfeuerwehr sowie einer Wärmebildkamera über weiteres wertvolles Rettungsgerät. Die rund 6000 Euro teure Kamera wurde vom Förderverein der Feuerwehr angeschafft. Der zuständige Ausschussvorsitzende Klaus Kibbel sprach von einer überraschenden Einmütigkeit bei der Beschlussfassung. „Wir haben 800.000 Euro im Haushalt eingestellt. Da die Stadt durch den Zuschuss des Kreises weniger bezahlt hat, ist jetzt ja noch Luft für weitere Anschaffungen“, weckte Kibbel Hoffnungen bei der Wehr.

Nach der offiziellen Schlüsselübergabe an den Bürgermeister und die Wehrführer Wriedt und Böckenhauer erfolgte die feierliche Vorstellung des Fahrzeuges. Als erste kletterten Sager, Behnk, Wriedt und Böckenhauer in den für fünf Personen ausgelegten Rettungskorb und ließen sich in luftige Höhen befördern, bevor die Aktiven das neue Fahrzeug ausgiebig begutachteten.