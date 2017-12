Lübeck : Feuerwehr rettet Mann aus brennendem Einfamilienhaus

vergrößern 1 von 1 Foto: Holger Kröger 1 von 1

von dpa

erstellt am 20.Dez.2017 | 06:59 Uhr

Lübeck | Die Feuerwehr hat einen Mann aus einem brennenden Haus in Lübeck gerettet. Im Keller des Einfamilienhauses war am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Flammen griffen bereits auf das Erdgeschoss über, als die Einsatzkräfte anrückten.

Der Bewohner des Hauses wurde rechtzeitig aus dem brennenden Haus gerettet, er erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung. Die Feuerwehr benötigte rund drei Stunden, um die Flammen zu löschen. Das Haus ist nach Angaben der Polizei vorerst unbewohnbar. Wie hoch der Schaden ist und was den Brand auslöste, war zunächst nicht bekannt.

