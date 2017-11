Feuerwehr-Neubau am Festplatz liegt auf Eis

von Alexander Steenbeck

erstellt am 01.Nov.2017 | 10:52 Uhr

Der seit nunmehr rund neun Jahren geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses am Festplatz liegt auch nach der Bauausschusssitzung gestern Abend auf Eis.

Der Brandbrief eines Feuerwehrkameraden, der wiederholt auf die nicht einzuhaltenden Hilfsfristen vom geplanten Standort am Festplatz hingewiesen hatte, entfachte erneut die Standort-Diskussion (wir berichteten). Die Grünen hatten für die gestrige Sitzung beantragt, organisatorische Maßnahmen aufgezeigt zu bekommen, wie die Hilfsfrist trotz Standort Festplatz für die gesamte Gemeinde einzuhalten sind und einen Prüfauftrag an die Verwaltung formuliert, „ob möglicherweise doch wieder zentral gelegene Standorte für einen Neubau zur Verfügung stehen“.

Julia Lunau vom zuständigen Fachdienst für Ordnung und Sicherheit machte deutlich, dass der Priwall im Gesamtblick auf die drei Standorte der Wehren in der Gemeinde Eutin (mit Fissau und Neudorf) ideal sei. Laut Brandschutzgesetz beträgt die Hilfsfrist (Zeit vom Notruf bis zum Eintreffen der ersten Rettungskräfte) zehn Minuten, etwa vier Minuten werden dabei für die Anfahrt vom Feuerwehrgerätehaus zum Einsatzort einkalkuliert. „Derzeit liegt die Quote auf die Einwohner gerechnet bei 98,31 Prozent. Vom Festplatz aus würde sie auf 79,6 Prozent rutschen, im Fall einer Gemeindewehr an diesem Standort auf 69,98“, rechnete Lunau vor. Die Vertreter der Feuerwehr und einige Ausschussmitglieder machten deutlich, dass der Standort für sie nicht mehr diskutabel sei. Doch der Antrag, bisherige Beschlüsse aufzuheben und möglicherweise am Priwall neu zu planen, wurde auf die nächste Sitzung am 29. November verschoben. Mehr in der morgigen Ausgabe.