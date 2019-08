Schönwalde : Feuerwehr lädt Interessierte zum Tag der offenen Tür ein

Zahlreiche Besucher nutzten die Chance für den Blick hinter die Kulissen der Wehr in Schönwalde.

von shz.de

19. August 2019, 09:19 Uhr

Schönwalde | Vier Stunden abwechslungsreiches Programm beim Tag der offenen Tür und am Abend noch ein ausgelassenes Fest in der Fahrzeughalle. Damit warb die Freiwillige Feuerwehr Schönwalde am Sonnabend für ihre Arbeit und eine aktive Mitgliedschaft in der Wehr.

Mit viel Unterstützung der Jugendfeuerwehr und aus den Nachbarorten hatten die 35 aktiven Schönwalder Kameraden einiges auf die Beine gestellt. Die Fahrzeughalle war zur Partyzone geworden in der am Abend gefeiert wurde. Am Nachmittag freuten sich die kleinen Besucher dort über Schminkstation und Hüpfburg. So konnte bei mehreren Regenunterbrechungen keine Langeweile aufkommen. Die obligatorische Fahrzeug- und Geräteschau ergänzten die Kameraden aus Mönchneversdorf mit ihrem LF10 und die Eutiner Feuerwehr mit ihrer Drehleiter, die ausgefahren auch die Aufmerksamkeit der Vorbeifahrenden erregte.

Disconebel für Übungszwecke

Nicht alltägliches zum Dienst der Feuerwehr präsentierte die Führungsgruppe des Gefahrstoffzuges die Teile der Schutzausrüstung im Gepäck hatte. Besonders die Kinder reagierten aufgeregt auf die Begegnung mit dem Mann im gelben Schutzanzug. Viele von ihnen nahmen auch all ihren Mut zusammen und betraten das „Rauchzelt“. Gemeinsam wurde es dann zu einem Spaß in völliger Dunkelheit und umgeben von Disconebel einander zu suchen. Eine Aufgabe, die für die aktiven Kameraden in einer verqualmten Wohnung auf der Suche nach Vermissten bitterer Ernst ist. Schönwaldes Bürgermeister Winfried Saak verschaffte sich in vollständiger Schutzausrüstung einschließlich Pressluftflasche selbst einen Eindruck. Sein erster Kommentar in kompletter Montur: „Das wiegt ja richtig was und zieht einen ganz schön nach unten“.

Wie rettet die Wehr eingeklemmte Personen?

Entsprechend hoch war seine Anerkennung für die Kameraden die in einer Liveübung die schonende Bergung eines Verletzten aus einem Unfallfahrzeug zeigten. Dabei erfuhren die Zuschauer auch einige Details zum taktischen Vorgehen der Feuerwehr bei solchen Einsätzen, die für die Retter neben der physischen auch zu einer psychischen Belastung werden kann. Vor den neugierigen Augen der kleinen und großen Besucher kam das hydraulische Rettungsgerät mit Spreizer und Schere zum Einsatz. Am Ende des simulierten Einsatzes war aus dem Minivan ein Cabriolet geworden, aus dem der Fahrer auf schonendstem Weg gerettet werden kann. Über dem ganzen Geschehen kreiste die Drohne, die der Amtswehr Ostholstein-Mitte für die Lageerkundung oder die Personensuche zur Verfügung steht. In einer weiteren Vorführung demonstrierten die Schönwalder Kameraden welche verheerende Wirkung es hat, wenn in der Hektik versucht wird einen Fettbrand mit Wasser zu löschen. Die Stichflamme, die neben dem Gerätehaus in den Himmel stieg, entzündet eine Küche in Sekunden und führt beim Löschenden unweigerlich zu lebensgefährlichen Verbrennungen. Eine Situation die sich keiner der Besucher wünschte, im Ernstfall aber dennoch auf die Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr zählt, die ihre Leistungsfähigkeit am Sonnabend eindrucksvoll unter Beweis stellte.





Schönwalde_Feuerwehr_3: Schönwaldes Bürgermeister Winfried Saak machte den Selbstversuch und legte einmal die Einsatzkleidung der Feuerwehr samt Pressluftflasche an. Auf dem Weg zum Rauchzelt kam es zur Begegnung mit dem Kameraden im gelben Chemikalien-Schutzanzug.

Schönwalde_Feuerwehr_4: Die Fahrzeugschau zum Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Schönwalde ergänzten die Drehleiter aus Eutin und Ausrüstung des Gefahrstoffzuges Ostholstein.