Vier Einsätze in Heikendorf : Feuerwehr Heikendorf hatte mit Sturmtief Tristan alle Hände voll zu tun

Auf einem Mehrfamilienhaus im Heikendorfer Rührsbrook löste sich sogar ein Schornstein vom Dach ab.

von Michael Kuhr

08. Februar 2021, 13:19 Uhr

Heikendorf | Die Gemeindefeuerwehr Heikendorf hatte nach Darstellung ihres Pressesprechers Jan Benk am Wochenende alle Hände voll zu tun. Dafür sorgte das Sturmtief Tristan. Insgesamt mussten die Blauröcke aus der Heikendorfer Gemeindewehr am Sonntag vier Mal ausrücken.

Gegen 8.41 Uhr blockierte im Ortsteil Kitzeberg ein Baum die Straße Schönkamp. „Der Baum wurde zersägt und zur Seite geräumt“, berichtete Jan Benk. Gegen 11.08 Uhr lösten sich in der Straße Teichtor auf einem Grundstück große Teile von einem Gewächshaus. Das Gewächshaus wurde gesichert, um eine weitere Ablösung von Teilen zu verhindern.

Der nächste Einsatz nur wenig später: gegen 12 Uhr löste sich an einem Mehrfamilienhaus im Rührsbrook ein Schornstein vom Dach und drohte abzustürzen. Mit Hilfe der Drehleiter und Leinen sicherten die Einsatzkräfte den Schornstein.

Ein Baum fiel gegen 15.30 Uhr auf ein altes, nicht mehr in Betrieb befindliches Toilettenhaus am Uferweg. Zwei Äste, die auf den Gehweg ragten, wurden entfernt und der Bereich mit Warnband markiert, resümiert Jan Benk den Einsatz. Insgesamt waren im Einsatz die Ortswehren Altheikendorf und Neuheikendorf mit Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20, Löschgruppenfahrzeug LF 10, Tragkraftspritzenfahrzeug, Mehrzweckfahrzeug und die Drehleiter. Zu Spitzenzeiten waren 20 Einsatzkräfte gleichzeitig beschäftigt.

In der Nacht zu Montag löste im Ortsteil Altheikendorf gegen 2.05 Uhr eine Brandmeldeanlage aus. Ein Rauchmelder hatte in einem Flur im Erdgeschoss ausgelöst. Eine Kontrolle des Bereiches ergab keine Feststellungen, so dass die Brandmeldeanlage zurück gestellt wurde und alle Einsatzkräfte abrückten.