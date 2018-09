Feuerlachs- Workshop

von Michael Kuhr

Was gibt es Schöneres als seinen Feuerlachs selbst zuzubereiten. In Zusammenarbeit mit der Volkshochschule Lütjenburg findet am kommenden Sonnabend, 29. September, ab 11 Uhr wieder der Workshop „Feuerlachs nach orginal lappländischer Art selbst gemacht“ am Eiszeitmuseum im Nienthal statt. Traditionell wird in Finnland der Lachs auf einem Brett direkt am offenen Feuer gegart und erhält so sein unverwechselbares Raucharoma. Der Workshop beinhaltet das Herrichten der Bretter und Nägel bis hin zu der Zubereitung und dem gemeinsamen Genießen unter fachkundiger Anleitung von Herbert Hick. Die Teilnahmegebühr von 50 Euro ist inklusive Kosten für die Zutaten für das gemeinsame Essen. Wer ein Brett herrichtet und mit nach Hause nimmt zahlt 10 Euro extra. Die Gebühr für den Workshop ist dann 60 Euro insgesamt. Die Kursgebühren und die Materialkosten sind am Kurstag in bar zu zahlen. Anmeldung über die VHS Lütjenburg (Tel. 04381/419288).