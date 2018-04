Brandstiftung : Feuer vor mehreren Kirchen in Heiligenhafen

Unbekannte zündeten Unrat und Zeitungspapier vor den Türen mehrerer Gotteshäuser an.

04. April 2018, 17:40 Uhr

Heiligenhafen | Am Mittwochmorgen sind Feuer vor der Katholischen Kirche Sankt Ansgar und der Neuapostolischen Kirche in Heiligenhafen entdeckt. Gegen 5.05 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Es ist der dritte Vorfall dieser Art in nur wenigen Tagen.

Im Zeitraum von Ostersonntag auf -montag schichteten ein oder oder mehrere unbekannte Täter bereits ein Häufchen mit Unrat und Zeitungspapier vor den hölzernen Eingangstüren der Stadtkirche der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde in der Kirchenstraße aufeinander und zündeten es an. In der Nacht zu Mittwoch wurden nun Feuer vor den beiden Gotteshäusern in der Kirchhofstraße gelegt.

Die Kriminalpolizeistelle in Oldenburg ermittelt. Die Beamten nehmen Hinweise zu möglichen Tätern oder zu möglicherweise mit den Taten im Zusammenhang stehenden Ereignissen unter 04361-10550 entgegen.

