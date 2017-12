Feuer: Polizei vermutet Defekt

von Bernd Schröder

erstellt am 18.Dez.2017 | 19:06 Uhr

Von einem technischen Defekt als Ursache für ein Feuer in der Straße „Am Stadion“ in Malente geht die Polizei aus. Dort war am Samstagabend ein Holzschuppenanbau in Brand geraten, die Flammen hatten auf die Fassade des Wohnhauses und eine Garage des Nachbarhauses übergegriffen (wir berichteten). Der Brandort sei beschlagnahmt worden, die Eutiner Kriminalpolizei habe Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, teilte die Polizeidirektion in Lübeck gestern mit. Nach derzeitigem Sachstand lägen keine Anhaltspunkte für Brandstiftung vor. Das Einfamilienhaus sei weiterhin bewohnbar, der Holzschuppen jedoch nahezu vollständig zerstört worden. Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro. Alle Bewohner hatten sich rechtzeitig vor den Flammen in Sicherheit gebracht.