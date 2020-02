Brandstiftung in Plön : Feuer in der Nikolaikirche: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nach zwei Kindern im Alter von 10 oder 11 Jahren, die von der Kirche wegliefen.

Avatar_shz von sh:z

03. Februar 2020, 17:27 Uhr

Plön | Die Nikolaikirche ist möglicherweise knapp an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Das Gotteshaus wurde in der vergangenen Woche offenbar gleich zwei Mal von Brandstiftungen heimgesucht. Möglicherweise sind Kinder für das Feuer verantwortlich.

Die Kriminalpolizei in Plön geht von vorsätzlicher Brandlegung aus und sucht Zeugen. Am Donnerstag hätten unbekannte Täter versucht, das Bücherkabinett auf der Marktseite der Kirche in Brand zu setzen. Dieses Feuer habe der Küster der Nikolaikirche gegen 11.30 Uhr bemerkt. Ihm sei es gelungen, die Flammen mit einfachen Mitteln zu löschen.

Am Freitagnachmittag war die Lage dann dramatischer. Da brannte es erneut in der Bücherstube, die hinter dem Eingangsportal liegt. Ein Passant entdeckte den Brand und löschte ihn.

Kinder unter Verdacht

In beiden Fällen hätten Zeugen zwei Kinder im Alter von etwa zehn oder elf Jahren beobachtet, die sich von der Kirche entfernt hätten. „Nach jetzigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht, dass die Kinder in beiden Fällen brennende Kerzen an das Bücherkabinett gestellt haben“, sagte Felsch.

Die Kripo in Plön sucht Zeugen. Wer Hinweise zu dem Feuer geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 04522/5005201 zu melden.

