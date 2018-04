Glück im Unglück : Feuer bei „Topkauf“– Geschäft bleibt aber geöffnet

von Constanze Emde

19. April 2018, 00:59 Uhr

„Ich hatte wohl viel Glück im Unglück“, sagte Jens-Peter Stopka am Tag nach dem Brand in seinem Lebensmittelmarkt „Topkauf“ in der Riemannstraße. Gegen 1.30 Uhr wurde die Feuerwehr in der Nacht zu gestern wegen eines brennenden Papiercontainers alarmiert. „Das Feuer im Papiercontainer griff umgehend auf den Dachstuhl über“, sagte Eutins Wehrführer Dietrich Asbach. Gestern morgen klaffte eine zehn mal zehn Meter große Lücke an der Stelle im Dach. Die Einsatzkräfte hatten Ziegel entfernt, um das Feuer zu löschen und Glutnester zu entdecken. „Die Feuerwehr hat klasse gearbeitet. ‚Drei Minuten später und das Haus wäre weggewesen‘, hat mir ein Feuerwehrmann gesagt“, so Stopka gestern. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte aus Eutin und Fissau-Sibbersdorf vor Ort.

Komplett beschädigt sei die IT, weil der Büroraum genau an der Stelle des Gebäudes liege, Feuer und Löschwasser abbekommen habe. Schon in der Nacht sei die Kripo dazugekommen und habe die Ermittlungen aufgenommen. Auch gestern Morgen waren die Beamten vor Ort, sagte Stopka. Aber: „Das Geschäft ist offen, der Verkaufsraum nicht betroffen und die Aufräumarbeiten laufen nebenbei.“ Ein Hinweis liegt Stopka am Herzen: „Die Riemannstraße ist von Fissau aus bis zu uns geöffnet, wir sind erreichbar. Das war seitens der Stadt falsch kommuniziert worden.“ Die Polizei sucht Zeugen: Hinweise bitte an 04521/8010.